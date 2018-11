Jutgen un home que s'enfronta a presó permanent revisable per haver assassinat i violat una dona

L'Audiència de Barcelona ha començat a jutjar un home que s'enfronta a presó permanent revisable per haver assassinat i violat una dona el desembre del 2015 a Castellar del Vallès. Aquest matí s'han triat els membres del jurat popular que jutjarà el cas i la defensa ha demanat que l'acusat –amb antecedents penals– sigui l'últim a declarar. A partir de demà començaran a comparèixer els testimonis dels fets, que van passar al domicili de l'home. La Fiscalia vol que se'l condemni a presó permanent revisable, però, en cas que el jurat consideri no provat el delicte d'assassinat, demana que se li imposi una pena de set anys de presó per un delicte d'abusos sexuals. És la primera vegada que se sol·licita presó permanent revisable a la demarcació de Barcelona i la segona a Catalunya, encara que en aquest últim cas l'acusat va acabar condemnat a 19 anys de presó.

Segons l'escrit d'acusació de la Fiscalia, el 19 de desembre del 2015 l'home va convidar la víctima i altres persones a celebrar una festa d'aniversari a casa seva, on els assistents van consumir drogues i begudes alcohòliques de manera voluntària. Durant la festa l'acusat va violar la víctima aprofitant que la dona havia perdut la consciència pel consum de les substàncies. Després, l'acusat va estrangular la víctima amb les mans fins que li va provocar la mort per una insuficiència cardiorespiratòria. Per a la Fiscalia, l'acusat va actuar aprofitant que la víctima no es podia defensar o fugir del domicili per l'afectació de les substàncies, així com per la desproporció física entre la dona i l'agressor. L'home també tenia les seves facultats lleument alterades pel consum de drogues i alcohol.

A part de la petició de presó permanent revisable, la Fiscalia també reclama a l'acusat que indemnitzi l'esposa de la víctima amb 150.000 euros i la mare amb 90.000 euros.