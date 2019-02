Jutgen una violació en grup a una noia de 13 anys a Barcelona

El cas de la Manada, la violació de cinc homes a una jove de 18 anys durant els Sanfermines del 2016, va posar el focus sobre les agressions sexuals en grup. Però hi ha altres casos igual de greus que han quedat invisibilitzats. Un d'ells és la violació múltiple a una noia de 13 anys a Barcelona l'estiu del 2015 per part de tres nois. Dos d'ells s'han assegut aquest matí al banc dels acusats de l'Audiència de Barcelona i el tercer està fugat, amb una ordre de cerca i captura. El fiscal demana per a cadascun dels acusats 43 anys de presó i 10 anys més de llibertat vigilada quan esgotin la primera condemna.

En el judici, la noia ha explicat que s'havia escapat d'un centre de menors, on era des de feia pocs mesos perquè la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència (DGAIA) havia assumit la seva tutela. La Generalitat representa la víctima com a acusació particular. La menor ha recordat que una nit del juliol del 2015 va anar amb una amiga a les festes del barri del Carmel, on va estar bevent i fumant marihuana i haixix. Entre les dues i les tres de la matinada les dues adolescents es van trobar els acusats. La noia ha explicat que amb dos d'ells ja havien coincidit anteriorment un dia a la platja.

Els nois les van convidar a anar al pis d'un d'ells, segons ha relatat la menor, que ha afegit que, un cop dins el domicili, va estar bevent. Quan era a la terrassa, un dels acusats la va fer anar a una habitació, on hi havia els altres dos processats. La noia ha explicat que la van empènyer al llit i li van provocar una lesió a la cella amb el capçal, i després li van treure la roba. "No em va servir fer força", ha declarat la menor, que ha recordat que després la van començar a violar. Mentre dos dels acusats li agafaven els braços i li obrien les cames, l'altre processat la penetrava. L'escena es va produir tres cops, amb els nois intercanviant-se els papers.

La fiscalia demana 15 anys de presó per a cadascun dels joves per un delicte d'agressió sexual, més 28 anys de presó per dos delictes com a cooperador necessari de l'agressió. En la seva declaració, els dos processats asseguts al banc dels acusats s'han desvinculat de la violació en grup. Un d'ells, que tenia 23 anys el 2015, ha assegurat que no coneixia la menor ni la seva amiga i ha negat que les noies haguessin estat mai al seu pis –l'escenari dels fets–, encara que la víctima va saber descriure el domicili quan va presentar la denúncia. L'altre dels acusats, que tenia 21 anys el 2015, ha declarat que coneixia la menor i la seva amiga de veure-les a les festes del Carmel, tot i que ha negat haver-hi parlat.

El segon dels processats ha atribuït a les xarxes socials que la víctima l'identifiqués com a autor de la violació múltiple –com va fer amb els altres dos processats– en fotografies i en una roda de reconeixement. El judici no ha quedat vist per a sentència perquè l'amiga que acompanyava la menor la nit dels fets no ha comparegut i un testimoni no ha pogut declarar.

Sense dades específiques

Les estadístiques del ministeri de l'Interior i dels Mossos d'Esquadra no especifiquen si en una agressió sexual es denuncia un únic autor o més, però a través dels casos que han transcendit a l'opinió pública, entitats feministes han arribat a la conclusió que els últims tres anys les agressions sexuals en grup s'han triplicat a Catalunya –des del 2016 i fins al que portem del 2019 s'han produït almenys 14 casos– i s'han multiplicat per quatre al conjunt de l'estat espanyol. L'últim cas que s'ha conegut és la presumpta agressió sexual en grup a una jove en una antiga sucursal bancària a Sabadell, per la qual s'han detingut vuit persones, dues de les quals han ingressat preventivament a la presó.