Jutgen un violador en sèrie per haver agredit cinc dones a l'Eixample

Quan els Mossos d'Esquadra van detenir el 'violador del cúter' l'octubre del 2015, van continuar buscant un altre violador en sèrie. Entre l'octubre d'aquell mateix any i el gener del següent, quatre dones van denunciar que un home les havia agredit sexualment a l'àrea de l'Eixample; l'home actuava a la zona entre la plaça Universitat i la plaça d'Espanya de Barcelona. Els Mossos el van poder detenir el març del 2016, quan intentava atacar una altra dona, i des d'aquest dilluns s'asseu al banc dels acusats de l'Audiència de Barcelona. També se'l jutja per una cinquena agressió sexual a una altra dona el setembre del 2004 a Barcelona.

En aquesta primera sessió del judici han declarat quatre de les cinc víctimes a porta tancada (la cinquena viu a l'estranger i no se l'ha pogut localitzar). Pel que fa a l'acusat, està previst que declari aquest dimecres, en l'últim dia del judici, perquè així ho ha demanat el seu advocat. La fiscalia sol·licita 90 anys de presó per a l'home per cinc delictes d'agressió sexual (amb una pena de 15 anys de presó per a cada agressió), tres robatoris amb intimidació (amb una pena de quatre anys per a cadascun) i un intent de robatori amb intimidació (amb tres anys de presó). El motiu és que en les quatre agressions d'entre l'octubre del 2015 i el gener del 2016 també se l'acusa de robar les víctimes o provar-ho.

Les quatre dones que han declarat aquest dilluns ho han fet amb l'home darrere una mampara per evitar el contacte visual amb ell. L'advocada d'una de les víctimes, Ámbar Ladrón de Guevara, ha explicat que totes elles han reconegut l'acusat com l'autor de les agressions sexuals i han mantingut una versió coherent dels fets que van denunciar. També han coincidit a relatar que l'home les havia agredit de nit a l'entrada dels seus habitatges i armat, amb una navalla, un ganivet o un tornavís. Segons l'escrit d'acusació del ministeri públic, en les cinc agressions l'home va utilitzar la navalla, el ganivet o el tornavís per amenaçar les dones i obligar-les a fer-li una fel·lació. La fiscalia afegeix que en un dels casos també hi va haver penetració vaginal.