Jutges i fiscals reclamen despolititzar la justícia i més recursos

Front comú dels jutges i fiscals de Catalunya per reclamar millores en les condicions laborals dels dos col.lectius professionals així com mesures per despolititzar la Justícia. A Barcelona, més de 200 professionals s’han reunit a la Ciutat de la Justícia per llegir un manifest. Si el ministeri de Justícia no fa cas de les reivindicacions amenacen amb anar a la vaga el proper 22 de maig.

Els jutges reclamen despolititzar el Consell General del Poder Judicial (CGPJ) el màxim òrgan de representació de la magistratura, per allunyar-lo de la política. Volen reformar la Llei Orgànica del Poder Judicial perquè siguin els pròpis magistrats els qui puguin triar una part dels vocals del CGPJ i no el poder legislatiu. La degana dels jutjats de Barcelona, Mercedes Caso, desvincula aquesta reclamació del procés i assegura que la magistratura ja va alertar del risc que hi hagués aquesta percepció a partir de la proliferació “de casos de corrupció”: “Hi ha una percepció social de màxima politització però els jutges i fiscals actuem de forma independent” assegura Caso, que admet que “el sistema de tria de l’òrgan de govern dels jutges afavoreix aquesta percepció”.

A nivell laboral, jutges i fiscals reclamen recuperar el 10% del sou que els hi van retallar el 2010, així com més mitjans “per tenir temps de valorar els casos” i “prestar un millor servei a la ciutadania”. “A tots ens uneix la voluntat de prestar un millor servei”, ha assegurat la fiscal en cap de Barcelona, Concepción Talón.

En cas que no s’escolti les seves reivindicacions, jutges i fiscals amenacen amb anar a vaga el proper 22 de maig. A diferència d’altres punts, a Barcelona, l’acte s’ha fet a l’interior de l’edifici judicial i no al carrer. Caso assegura que no és per motius de seguretat sinó per donar el “protagonisme” als professionals.