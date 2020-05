Malestar a l'oposició perquè Ada Colau no doni les explicacions pel fiasco del concert als balcons

L'oposició al govern municipal de Barcelona ha emès un comunicat aquest matí per demanar que sigui l'alcaldessa Ada Colau, i no la seva mà dreta, Jordi Martí, qui comparegui dilluns per donar explicacions pel fiasco del concert als terrats . Malgrat que tots els grups municipals van demanar que fos Colau en persona qui ho fes, està previst que dilluns sigui el regidor de Presidència i Pressupostos qui comparegui per aclarir la polèmica sobre el pressupost que s'hi pensava destinar i que va fer que set dels vint artistes del cartell se'n desvinculessin . "Creiem necessari que sigui Ada Colau qui respongui davant els grups de l’oposició i la ciutadania, tal com vam demanar, perquè va ser la mateixa alcaldessa qui va anunciar el concert als mitjans de comunicació com a iniciativa sorgida de la mateixa alcaldia", diu el comunicat. "Si l’alcaldessa és la persona més indicada per presentar la iniciativa també ho ha de ser per respondre-hi un cop suspesa", conclou.

Un informe setmanal

Paral·lelament a aquesta petició unitària, JxCat també vol un informe setmanal en què es detallin els plans de treball i els acords a què arribin l'Ajuntament de Barcelona i el departament de Salut de cara a la nova etapa de desconfinament gradual a la ciutat. Després que dijous l'alcaldessa Ada Colau i la consellera Alba Vergés presentessin conjuntament la creació d'una oficina de coordinació que permeti monitoritzar l'evolució de la pandèmia a la capital, el portaveu de JxCat, Jordi Martí Galbis, ha enviat una bateria de preguntes al govern municipal per fer-ne el seguiment i "garantir el control de les activitats d'aquesta nova instància, saber els recursos de què disposa i fer una previsió dels serveis municipals que hi participaran".

L'objectiu és, segons Martí, que el consistori i el departament de Salut informin setmanalment els grups municipals "dels treballs, informes i qualsevol decisió presa en el marc d'aquesta oficina". Entre altres coses, JxCat exigeix a les dues institucions que responguin tot un seguit de preguntes, com ara quina és la durada prevista de l'oficina, a quin espai físic se situarà i quins recursos econòmics, humans i materials hi destinarà l'Ajuntament. L'oposició vol saber també quina és la previsió d'incorporació d'altres serveis i unitats municipals, com ara la Guàrdia Urbana, i quina serà la coordinació amb la resta de dispositius municipals.