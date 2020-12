JxCat no se suma a l'acord per als pressupostos de Barcelona i denuncia que consoliden 'de facto' el tripartit

Els pressupostos del 2021 de Barcelona s'aprovaran de nou a través del pacte. Aquest cop, però, no hi haurà fotografia final de l'acord. La que valdrà és la que ja es van fer diumenge els representants de tres dels partits que hi votaran a favor: Ada Colau (BComú), Jaume Collboni (PSC) i Ernest Maragall (ERC). No hi haurà nova instantània amb Manuel Valls, tot i que ha confirmat que Barcelona pel Canvi se suma a l'entesa "per responsabilitat". I, a diferència del que va passar l'any passat, no s'hi sumarà a última hora Junts per Catalunya, que aquest dimarts ha confirmat que es despenja de l'acord i que en el ple de demà hi votarà en contra. La portaveu del grup, Elsa Artadi, ha defensat que l'entesa inicial a tres confirma " de facto" que a Barcelona hi governa el "tripartit" i ha remarcat que el sí de Valls serveix per recordar que va ser l'ex primer ministre francès el que va fer alcaldessa Colau. Davant d'aquest escenari, JxCat es reivindica com "l'única alternativa real" al govern de comuns i socialistes.

"Aquest no és el govern que necessita Barcelona", ha deixat anar Artadi, que ha carregat tant contra els canvis introduïts per ERC al pressupost com contra les polítiques impulsades per l'Ajuntament en el context de pandèmia: "El que toca ara no és aixecar carrers, sinó persianes". La cap de files de JxCat ha acusat el govern de Colau d'actuar amb unilateralitat i falta de transparència i ha considerat que una de les mesures estrella d'ERC per aprovar els pressupostos del 2021, la partida de 50 milions per comprar habitatges assequibles provinents de la reserva del 30%, "no servirà de res" perquè no se'n faran tants. Segons el pacte rubricat, el consistori en podria adquirir fins a 370, però Artadi ha a puntat que a hores d'ara "en portem 40".

Assegura que el pressupost pactat "fa olor de pla Zapatero" i que aquesta ja no va ser la millor solució per a la crisi anterior. El ple, amb tot, donarà llum verda aquest dimecres tant als pressupostos, que suposen una xifra rècord de 3.231 milions d'euros (un 6,5% per sobre de l'actual), com a les ordenances fiscals, que recullen una congelació impositiva i allarguen un any la bonificació del 75% de la taxa de terrasses. No hi haurà, això sí, nova foto a quatre. Ni amb Valls, que tot i sumar-se a l'acord no tindrà foto, ni amb Artadi, que ja se n'ha esborrat.