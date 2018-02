L’AVE Barcelona-Madrid celebra els deu anys havent arraconat el pont aeri

A les 6 en punt d’aquest matí farà just 10 anys que va sortir de l’estació de Sants el primer AVE que va unir Barcelona i Madrid. Tot i ser una data històrica per a l’alta velocitat a Espanya, la fita no va merèixer cap inauguració oficial, perquè arribava amb sis anys de retard sobre la previsió anunciada per l’aleshores ministre de Foment, Francisco Álvarez-Cascos, que l’havia fixat per al 2002. Avui, una dècada després d’aquell primer viatge, Íñigo de la Serna sí que formarà part de la comitiva del viatge d’aniversari d’un AVE que ha consolidat el seu lideratge respecte al pont aeri. La connexió d’AVE entre Barcelona i Madrid ha anat guanyant quota de mercat respecte a l’avió i, a finals del 2016, sis de cada deu viatges entre les dues capitals es feien amb tren.

El bon moment de l’AVE Barcelona-Madrid es deu, en bona mesura, al creixement imparable del nombre de viatgers des del 2013, l’any en què Renfe va començar a impulsar una nova política comercial de descomptes i promocions. Però Renfe vol seguir augmentant els passatgers i si el primer viatge, el 20 de febrer del 2008, es va fer només dos dies abans que comencés la campanya electoral per a les eleccions generals, el desè aniversari arriba just després de l’anunci de Renfe d’un AVE low cost per captar encara més clients. L’EVA, com es dirà el nou servei, no estarà operatiu fins d’aquí un any i oferirà bitllets entre un 20% i un 25% més barats que els preus actuals. Ara bé, els trajectes no arribaran fins a Sants, sinó que la parada final serà l’estació d’alta velocitat del Prat de Llobregat, una instal·lació inacabada.

Superar l’avió definitivament

Amb aquest servei, Renfe vol fer el salt definitiu per imposar-se a l’avió en el corredor Barcelona-Madrid, captant el públic més jove a través d’una oferta més tecnològica, com connexió wifi durant tot el recorregut. El ministeri de Foment admet que hi haurà un transvasament de clients de l’AVE a l’EVA, però la idea és atreure uns 400.000 passatgers que ara viatgen en cotxe i també sumar nous usuaris a la ruta. El 2017 la connexió directa en tren entre Madrid i Barcelona va registrar més de 4,1 milions de viatgers i des de la seva posada en marxa, el 2008, la ruta ha transportat fins a 35 milions de persones. L’AVE, que va arribar a Catalunya setze anys després de la inauguració del tram Madrid-Sevilla i d’unes obres que van durar més de 12 anys, celebra avui una dècada connectant les dues capitals en poc més de dues hores i mitja.