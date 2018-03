L'Ajuntament de Barcelona acusa Agbar de "joc brut" per defensar el monopoli de l'aigua

Guerra oberta entre l'Ajuntament de Barcelona i l'empresa Aigües de Barcelona. El consistori ha denunciat que l'empresa ha incomplert el conveni de col·laboració en matèria de pobresa energètica i ha enviat cartes a 7.000 usuaris vulnerables amb informació falsa, que genera confusió "i que no es correspon amb la realitat". Segons ha explicat la tinenta d'alcalde de l'Ajuntament de Barcelona, Laia Ortiz,a la carta s'informa als usuaris que tenen "pendent un deute amb l'administració per l'impagament de la taxa de clavegueram" quan el Consell Municipal va aprovar el passat mes d'octubre l'exempció d'aquest impost i la condonació del deute acumulat.

En la carta que Aigües de Barcelona ha enviat als usuaris se'ls informa que tenen un deute amb l'Ajuntament per la taxa de clavegueram.

540x306 Carta que Aigües de Barcelona ha enviat a famílies vulnerables Carta que Aigües de Barcelona ha enviat a famílies vulnerables

Ortiz no ha estalviat crítiques: "És inadmissible i és joc brut d'Agbar per defensar els seus interessos comercials. És una campanya tramposa i de confusió". La tinenta d'alcalde ho emmarca en una "guerra oberta" amb l'ajuntament per la remunicipalització de l'aigua. "Agbar defensa el seu monopoli empresarial i amb aquesta carta el que fan és una campanya de difamació", ha assegurat Ortiz.

L'Ajuntament de Barcelona ha demanat a la companyia que en el termini d'un mes enviï una nova notificació als usuaris amb la rectificació i, en cas contrari, podria donar per extingit el conveni. També estudiarà si reclama la companyia per danys i perjudicis. "No podem acceptar que segresti i usi persones en situació de vulnerabilitat per la seva campanya política", ha assegurat Laia Ortiz, qui demana a la companyia que aclareixi aquesta informació i "tranquil·litzi la gent".

Aigües de Barcelona, per la seva part, no ha volgut entrar a respondre el que considera que són unes "declaracions polítiques" i ha confirmat que el consum d'aigua, que és la seva competència, està "condonat" per les famílies vulnerables mentre que no es pronuncia sobre la taxa de clavegueram perquè assegura que és competència de l'Ajuntament.

Ortiz també ha denunciat que fa setmanes que demana la informació sobre usuaris vulnerables per poder aplicar l'extinció de la seva part del deute.