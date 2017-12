L'Ajuntament de Barcelona convoca 1.911 places de funcionari

L'Ajuntament de Barcelona ha aprovat la convocatòria de 1.911 places de funcionaris per cobrir baixes i jubilacions. L'objectiu és reduir en un 70% l'interinatge, que en els últims anys havia arribat a representar el 30% del total de la plantilla pública municipal per les restriccions de contractació imposades pel govern de l'Estat.

Aquest paquet se suma a les 41 places aprovades aquest any de Parcs i Jardins i les 69 de Guàrdia Urbana. En total, se n'han impulsat 2.022 el 2017, mentre que durant el 2016 se'n van aprovar 293. El regidor de Presidència, Eloi Badia, ha destacat que es tracta de la major convocatòria realitzada per l'Ajuntament en tota la seva història. De les places convocades ara, més de 900 són per a educació; 716, per a gestió i administració, i 251, per a serveis socials.