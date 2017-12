L'Ajuntament de Barcelona destina mig milió d'euros a crisis humanitàries internacionals

L'Ajuntament de Barcelona destinarà mig milió d'euros a cinc projectes de cooperació internacional de diferents entitats que treballen atenent emergències humanitàries. Així ho ha aprovat la comissió de govern. La partida forma part dels contingents pressupostaris de què disposa la Direcció de Justícia Global i Cooperació Internacional en el marc del compromís de l’Ajuntament de destinar el 0’7% dels ingressos propis a la cooperació per a la justícia global. L'huracà 'Irma', el terratrèmol de Mèxic o la crisi humanitària del poble rohyinya o d’Alep són l'objectiu dels diferents projectes humanitaris subvencionats pel Consistori

El consistori ha decidit donar suport als treballs que el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament està duent a terme arran del desastre humanitari causat per l’huracà 'Irma' al Carib. Aquesta entitat està col·laborant en la fase de reconstrucció de les poblacions afectades amb l'enviament d’uns mòduls habitacionals de poliuretà de construcció ràpida i segura, a benefici de la població que ha perdut casa seva. La subvenció per a aquest projecte és de 75.000 euros.

També s'ha subvencionat, amb 25.000 euros, la resposta a l'emergència dels efectes del terratrèmol de Mèxic, on el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament està desenvolupant treballs per a garantir la seguretat i la integritat física dels damnificats, una tasca que està fent a través de l'entitat local Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa en els municipis de Tonalá i Pijijiapan, a la costa de Chiapas.

El consistori també ha destinat 100.000 euros a l’ajuda que està realitzant l’entitat Oxfam Intermon a la població de Batangafo, a la República Centreafricana, per a la millora de l’accés a l’aigua potable de la seva població, així com a la construcció d’infraestructures de sanejament per a la població desplaçada i resident.

Una altra emergència internacional, atesa per Save The Children, gestionarà també 100.000 euros de subvenció municipal. És l'atenció que està duent a terme aquesta entitat en l’emergència en salut i nutrició per a nenes i nenes vulnerables Rohingya i de comunitats autòctones, així com els seus familiars, a Bangladesh.

A través de Creu Roja i el seu projecte a Etiòpia, l’Ajuntament de Barcelona està col·laborant en la resposta d’emergència per a la reducció de les conseqüències de la sequera a tres kebeles dels districtes d'Hamer, South Omo, SNNP, a través de la millora de la situació nutricional de la població afectada. Amb una dotació econòmica de 14.652 euros, l'ajut està destinat a la intervenció que està duent a terme l'entitat per a millorar l'estat nutricional dels nens i nenes menors de 5 anys i dones embarassades i lactants de les llars afectades per la sequera mitjançant l’establiment del programa d’alimentació suplementària durant tres mesos.

Finalment a Síria, amb una subvenció de 100.000 euros, i a través de l’entitat Acció contra la Fam, s’està contribuint a la protecció de les poblacions vulnerables afectades pel conflicte a Alep. La intervenció consisteix en millorar la seguretat nutricional dels grangers afectats pel conflicte al Govern provincial d’Alep mitjançant la dotació de materials de treball de la terra, adquirits localment, i productes agrícoles, per a ús familiar, i proporcionant formació per a optimitzar el seu ús. Així mateix es milloraran sistemes d’aigua i irrigació.