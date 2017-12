L'Ajuntament de Barcelona ha de precintar avui la discoteca Up&Down

L'Ajuntament de Barcelona precintarà avui durant sis mesos la discoteca Up&Down, al districte de les Corts, després que un jutge ha denegat la petició de suspensió cautelaríssima que havia demanat l'empresa propietària d'aquest popular establiment. Els Mossos van fer una inspecció al local que va generar tres expedients per drogues, però es van considerar administratius i no penals, han explicat a l'ACN fonts municipals. I, per això, és el consistori qui ha d'actuar amb el precinte.

L'Ajuntament va començar llavors el procés que ha conclòs amb una sanció de sis mesos de tancament, tot i que podria haver arribat als 18. La discoteca ha recorregut cada pas, també l'últim, però el jutge ha donat de moment la raó al consistori. Darrerament s'havien produït alguns incidents en aquest local i els seus voltants.



La Federació Catalana d'Associacions d'Activitats de Restauració i Musicals (FECASARM) ha denunciat que aquest tancament deixarà sense feina més de 60 treballadores a les portes de Nadal, i per això demana a l'Ajuntament que reconsideri la seva posició. També demana la implicació de sindicats i organismes de la Generalitat i de l'Estat.

En un comunicat, la FECASARM apunta que aquest tancament podria comportar la desaparició del negoci, ja que haurà de continuar pagant el lloguer i les despeses de subministrament sense poder obrir la discoteca.

Segons l'entitat, una inspecció dels Mossos va denunciar la presència de set clients entre un aforament que pot superar les 1.400 persones que portaven amagades dosis de cànnabis per al seu consum propi. FECASARM remarca que és del tot impossible detectar aquest tipus de substàncies perquè els controladors d'accés no poden registrar les persones, i menys les seves parts íntimes -en el cas que portin la droga amagada a la roba interior.

El propietari del local, Ángel Pegenaute, assegura que fan "tot" el que poden "i més" per evitar que la gent consumeixi drogues, fumi, es baralli o entri armes. "Però ens trobem indefensos davant la possibilitat que algú d'entre més de 1.000 persones porti una petita quantitat de substàncies per a consum propi amagada a la roba interior", afegeix.