L'Ajuntament de Barcelona sacrifica més de 900 coloms de plaça Catalunya per risc sanitari

L'Agència de Salut Pública de Barcelona ha capturat i sacrificat 923 coloms pel risc sanitari que suposaven tenint en compte que en aquesta ubicació se celebra aquest Nadal la Fira de Consum Responsable, on hi ha aliments, alguns dels quals sense envasar.

L'operació es va fer la primera setmana de desembre i és excepcional, ja que des de fa un any l'Ajuntament va decidir acabar amb el sacrifici com a mètode de control de la població de coloms, fet que segueix vigent. Fonts de l'agència municipal han explicat a l'ACN que les captures recurrents ja no es practiquen, i que només s'actua en cas de risc per a la salut, com en aquesta ocasió. També han afegit que els coloms poden transmetre microorganismes, com el bacteri de la salmonel·la o el campilobàcter.

El procediment emprat és el mateix que s'aplicava abans a la ciutat, i que encara està en vigor en altres ciutats espanyoles: la captura amb xarxa, el transport en gàbies i el sacrifici per inhalació de gas.

Crítiques contra la mesura

El grup demòcrata ha presentat una bateria de preguntes per saber si el govern va donar aquesta ordre i si això és compatible amb el mètode ètic de control vigent.

La mesura ha sigut polèmica. L'ONG Corazón de Paloma ha criticat la mesura i l'ha qualificat de "cruel matança". En un comunicat, assegura que aquest és un mètode "il·legal" i "ineficaç" perquè provoca "a curt termini un augment de la població" de coloms.