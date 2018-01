L'Ajuntament calcula que es gastarà 11 milions en la remodelació del Tramvia Blau

La remodelació del Tramvia Blau, un transport de prop de 117 anys d’antiguitat, per deixar-lo en condicions de circular amb seguretat tindrà un cost aproximat d’11 milions d’euros, segons les previsions de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB).

La reforma inclou una nova plataforma ferroviària, el canvi de totes les vies i la catenària, la renovació d’un dels tramvies (per dotar-lo de les eines de conducció que ja tenen els tres renovats anteriorment), la reparació dels tramvies que habitualment fan el servei amb passatgers, la tramitació de la llicència d’activitat i altres actuacions complementàries.

La remodelació integral del Tramvia Blau, amb aquest pressupost estimat, ha estat aprovada per l’Autoritat del Transport Metropolità, amb el compromís d’incloure’n el finançament en el Contracte Programa per al període 2018-2021. Es tracta d’una actuació global que no te precedents des que aquest transport és de titularitat pública.

Últimes circulacions el 27 i 28 de gener

El tramvia farà les últimes circulacions aquest diumenge abans de la suspensió del servei. Mentre duri l’afectació, els usuaris podran utilitzar com a alternativa la línia 196 de bus (Pl. Kennedy - Bellesguard) que realitza part del trajecte per l’avinguda Tibidabo i que circula tots els dies de 7.30 a 22 hores, amb freqüències de 13 minuts la major part del dia.

Si bé els tramvies no podran circular pel seu itinerari clàssic, sí que participaran en activitats de difusió cultural i del patrimoni històric, a través del programa TMB Educa, que ampliarà les seves activitats al voltant dels tallers i cotxeres situats a la plaça de la Central.

El Tramvia Blau, que data del 1901, és l’únic supervivent de l’antiga xarxa de tramvies de Barcelona. Fa un recorregut de 1.276 metres des de l’inici de l’avinguda del Tibidabo fins a la plaça del Doctor Andreu, i salva un desnivell de 93 metres.

TMB n’és l’operador des del 1981, per cessió de l’Ajuntament de Barcelona, i l’ha mantingut en funcionament des del 1985, amb una interrupció a principis dels anys 90 motivada per la construcció de la ronda de Dalt. En els últims anys, l’empresa hi ha realitzat regularment el manteniment necessari, així com també importants actuacions de modernització parcial, l’última de les quals, l’actualització de la subcentral elèctrica, la tardor passada, amb una inversió de 300.000 euros. Actualment està en tràmit la licitació de l’obra de renovació integral de la coberta de la cotxera, valorada també en 300.000 euros.