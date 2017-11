L’Ajuntament confia encara a captar l’EMA

La cursa per captar la futura seu de l’Agència Europea de Medicaments (EMA) no està del tot perduda. Així ho defensa l’Ajuntament de Barcelona, que ahir va sortir al pas de les informacions del diari Financial Times que donaven per perdudes les opcions de Barcelona per culpa del conflicte polític. Les ciutats més avantatjades, segons l’article, són Milà i Bratislava. El tinent d’alcalde d’Empresa, Cultura i Innovació, Jaume Collboni, va rebatre ahir amb convenciment que Barcelona arribarà a la final i va atribuir la informació del diari britànic a les “intoxicacions” dels competidors, que busquen “erosionar” la candidatura de la ciutat. La votació per escollir la nova seu entre 19 candidates serà el 20 de novembre.

Collboni creu que el procés polític pot fins i tot jugar a favor de les opcions de Barcelona perquè seria l’oportunitat perquè Europa enviés un missatge d’unitat. “La situació política que viuen Catalunya i Espanya, lluny de perjudicar la candidatura, la pot ajudar. Perquè el fet que vingui l’Agència seria la millor prova de l’aposta dels nostres socis comunitaris per la unió, per Europa i per l’aposta europeista que han fet sempre Barcelona i Catalunya”, va afirmar el tinent d’alcalde. Segons Collboni, el que sembla una dificultat pot convertir-se en una oportunitat.

La visió del govern espanyol de la factura que pot passar el panorama polític actual en la cursa per adjudicar-se l’EMA és més cauta. El portaveu del govern espanyol, Íñigo Méndez de Vigo, va afirmar que la situació de Catalunya “no ajuda” a fer que Barcelona surti guanyadora. Malgrat tot, va afegir ahir, el govern de Mariano Rajoy treballarà “fins al final” perquè sigui així.

Tal com ja va avançar dijous el ministeri de Sanitat, la lluita està igualada i no serà fàcil, però no hi ha res perdut, va insistir ahir la ministra de l’àrea, Dolors Montserrat, que va comprometre’s a seguir treballant fins a l’últim dia. Totes les ciutats candidates esgoten els últims dies previs a la votació buscant suports que els garanteixin sortir com les més votades entre els estats el dia 20.