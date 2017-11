L'Aliança contra la Pobresa Energètica demana fer front comú per garantir l'aplicació de la llei

L'Aliança contra la Pobresa Energètica (APE) ha demanat aquest dijous fer front comú amb ajuntaments, entitats municipalistes i entitats socials per assegurar el compliment de la llei contra la pobresa energètica, que garanteix que qualsevol família en situació de vulnerabilitat estarà protegida contra els talls de subministrament d'aigua, llum i gas.

Des de l'APE es vol recalcar que la llei és ''útil i necessària'' i afegeixen que cal que les empreses subministradores signin convenis per eixugar els deutes de les famílies que no han pogut pagar i que, actualment, se solucionen amb fons públics. Alguns ajuntaments asseguren que s'han dedicat ''recursos ingents'' a pagar aquestes factures de famílies en situació de vulnerabilitat, i consideren que la situació és ''insostenible'', ja que la Generalitat no ha facilitat, denuncien, ni protocols ni recursos per afrontar les obligacions derivades de la norma.

Durant la trobada, els ajuntaments també han denunciat algunes males praxis de companyies subministradores que ''posen pals a les rodes'' en l'aplicació de la llei, enviant, per exemple, llistats amb dades de locals comercials o habitatges on no hi viu ningú, o expedients que estan en gestió i així i tot tallen el servei per poder exigir el cobrament de la reconnexió.

A la trobada hi estaven convocats 13 ajuntaments, tot i que finalment hi han anat 8, els més grans. La plataforma calcula que els ajuntaments ja han destinat entre 3 i 5 milions d'euros a pagar factures de persones vulnerables (són fons que surten de la Generalitat i de l'Àrea Metropolitana, que hi han posat recursos) i lamenta que els recursos públics es destinin a això i no ho afrontin les companyies "amb grans beneficis".