L'Audiència reobre el cas Minerval contra Escribá

La Secció Segona de l'Audiència ha estimat el recurs de la Fiscalia perquè considera que cal “aprofundir en la investigació” sobre el preu i la distribució del Minerval. Ho ha fet públic avui el tribunal, que només tornarà a investigar el catedràtic de la Universitat de les Illes Balears (UIB) Pablo Escribá, autor de la presumpta estafa que va desencadenar una tempesta mediàtica el passat mes de maig. Segons els investigadors del cas, Escribá havia comercialitzat un fàrmac que es trobava encara en fase experimental.

A la interlocutòria, els magistrats apunten que “només esclarint la proporcionalitat respecte al cost de la substància i la destinació final dels costs obtinguts es podrà arribar a una resolució”.

El tribunal presidit pel magistrat Diego Gómez-Reino estima el recurs de la Fiscalia i revoca la decisió del Jutjat d'Instrucció número 9 de Palma, que va acordar arxivar el cas. L'Audiència admet que no es va "enganyar" les suposades víctimes amb relació a les propietats del producte distribuït, però considera necessari continuar investigant l'elevat preu de la substància, que s'obtenia primer als Estats Units i després a Espanya.

L'Audiència comparteix amb el jutge instructor que "l'imputat informà veraçment els interessats sobre el producte". "Tots sabien que es tractava d'un producte en experimentació, la venda al públic del qual no estava permesa per no tractar-se d'un medicament oficialment reconegut", hi afegeix el tribunal, i conclou que "no pot donar lloc a una apreciació del delicte d'estafa". No obstant això, creu que no pot tancar-se la instrucció "sense analitzar el profit que obtenia l'imputat amb la venda de l'àcid 2-hidroxoleic". A més, considera que tampoc no ha quedat clar "el preu real de la substància entregada als interessats", la seva relació amb els doblers rebuts ni la destinació final d'aquests doblers.

El tribunal no reobre el cas pel catedràtic Xavier Busquets, també investigat inicialment, perquè considera que només Escribá "rebia i atenia personalment els compradors i tramitava els encàrrecs en persona o a través d'internet". Escribá continua suspès de docència, mentre que Busquets ha tornat a impartir classes, després que el passat 22 de novembre s'aixecàs aquesta suspensió com a mesura cautelar.

Els arguments de la Fiscalia

La Fiscalia impugnà la sentència del Jutjat d'Instrucció número 9 de Palma, considerant que els fets atribuïts a Escribá eren "susceptibles indiciàriament de ser constitutius d'un delicte d'estafa". La UIB, que en un comunicat d'aquest dijous sosté que "vol evitar que quedi cap tipus d'ombra sobre els fets", va adherir-se al recurs. El Ministeri Públic afirmà que no s'havia "tingut en compte la situació de vulnerabilitat en la qual es trobaven els compradors, persones que patien una malaltia terminal, ni l'activitat desplegada per Escribá al marge de tot llit legal".

D'altra banda, la Fiscalia considerà que no s'havia tingut en compte "el profit que obtenia l'imputat amb la venda de l'àcid 2-hidroxoleic, conegut pel nom de Minerval". Subratllava, igualment, que el catedràtic "utilitzà" la seva reputació per "proporcionar mitjançant preu, al marge dels protocols establerts i amb perfecte coneixement d'això, un potencial fàrmac" des d'almanco l'any 2004 i la majoria de les persones que van adquirir el Minerval, tanmateix, van acabar morint.

L'Audiència critica l'estratègia de defensa

Tal com recull la resolució de l'Audiència, la defensa d'Escribà va impugnar l'apel·lació argumentant que els testimonis van "negar haver estat enganyats" i que no hi havia dades per concloure que Escribá hagués "enganyat i venut cap producte innocu amb l'objectiu d'enriquir-se". El catedràtic assegurà sempre que els doblers rebuts responien exclusivament a donatius. El tribunal, però, assenyala que la defensa "es desfà en desqualificacions als testimonis que declararen a instàncies del Ministeri Fiscal, utilitzant expressions poc apropiades per a l'ús forense".