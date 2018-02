L’Escola Viaró de l’Opus també contractarà dones

L’Escola Viaró, de l’Opus Dei, contractarà dones professores per primera vegada, després que a finals de novembre Inspecció de Treball va multar el centre amb 50.000 euros per discriminació masclista en la contractació de professorat i per haver vulnerat el dret de la dona a la igualtat en la promoció professional arran d’una denúncia del sindicat CGT.

El centre va comunicar ahir a les famílies, a través d’una carta a la qual ha tingut accés l’ARA, la nova política de contractació. “A partir d’ara els nous docents podran ser tant homes com dones”, diu el text, que va signat pel director, Joan Planagumà, i en què també s’informa que algunes de les professores que ja fa temps que treballen a l’etapa d’educació infantil de Viaró realitzaran també la seva tasca docent en altres etapes educatives. Segons explica el centre a les famílies, “són mesures que s’ajusten millor a la legalitat vigent pel que fa a la igualtat d’homes i dones”. “Les durem a terme d’acord amb el nostre caràcter propi i sense perjudicar els drets de la plantilla actual”, afegeix la carta, que conclou: “Això no condiciona el model d’educació diferenciada de Viaró que vosaltres heu triat i amb el qual seguim del tot compromesos”.

Fins ara, tal com apareixia a la seva web, l’escola de l’Opus a Sant Cugat del Vallès només contractava professors homes, excepte a educació infantil, on sí que hi ha dones.

16 escoles de l’Opus a Catalunya

Arran de la sanció de Treball, diverses escoles vinculades a l’Opus ja havien començat a contractar personal femení, tal com va avançar l’ARA la setmana passada. Curiosament, l’Escola Viaró, origen de la sanció, encara no ho havia fet. Fins fa uns mesos, en ser escoles segregades, a tots els centres de l’Opus de noies només hi havia professores, i a les masculines només hi havia professors. A Catalunya hi ha 16 escoles de l’Opus i totes estan concertades per la Generalitat. En total, reben una ajuda de 30 milions d’euros l’any. Un dels motius pels quals totes les escoles han començat a contractar personal dels dos sexes és que no volen vulnerar la llei d’igualtat de gènere en matèria de contractació. Tot i que la llei és del 2015, els centres han començat a fer el canvi arran de la sanció a la Viaró.