Lila Downs: “Als EUA hi ha molta ignorància sobre l’Amèrica Llatina”

En un moment en què les princeses de Disney fallen a l’hora de transmetre certs valors d’empoderament femení, cantants com Lila Downs s’erigeixen com les heroïnes necessàries en tots els àmbits de la vida. La cantant mexicana fa dècades que signa àlbums reivindicatius, carregats de bona música i crítica social. Salón, lágrimas y deseo (Sony) és el seu nou treball, on l’acompanyen veus com Carla Morrison, Mon Laferte i Diego el Cigala.

Salón, lágrimas y deseo és un disc sensual i feminista. ¿Tenies clar el concepte abans de començar?

He dedicat el disc al feminisme i a les dones, però no va ser fins que vam acabar-lo i el vaig escoltar que vaig veure clarament per on anava. No va ser una decisió racional, sinó que va sortir del cor.

La cançó Peligrosa és tota una declaració d’intencions. D’una banda, tenim una nova generació de dones empoderades i, de l’altra, també repunta l’amor romàntic en el seu vessant més tòxic.

La força d’aquest tema és justament l’ambigüitat que representa l’amor. Les dones sovint ens trobem en relacions que són perjudicials, i en algunes ocasions això ens costa la vida. I et fa pensar, què està passant? Com la violència contra les dones a Puebla, que tanta por em fa. Ara que tinc un nen petit penso molt en la importància d’inculcar-li bons valors respecte a les dones.

Quines han sigut les reaccions?

La reacció de les dones a la cançó Peligrosa, tant a Mèxic com als Estats Units, és sempre molt alegre. Em diuen: “Quina cançó tan bonica, Lila”; “Que bé que parlis d’empoderament”. En canvi, alguns companys de professió em demanen si soc “una d’aquelles feministes”. És molt trist veure això...

Deu àlbums d’estudi i continues amb l’esperit combatiu intacte.

Dir les coses a través de l’art és tan necessari com l’aire que respiro. És la primera vegada que em trobo amb temes que són més clàssics, que han format part del meu subconscient des de la infantesa. Fins ara no els havia posat en ordre i els havia escrit com si fos una carta d’amor i de protesta als governs dels meus dos països. Això m’allibera! Em permet sentir apassionadament les coses i alhora ser exigent amb les decisions com a ciutadana.

Deies que l’elecció de Trump et va trencar el cor; fins i tot li vas dedicar el tema The demagogue . ¿Has canalitzat la ràbia amb el disc?

L’escenari és el lloc per expressar la catarsi; el plor i la decepció que comporta sentir-te rebutjat per un país que també consideres teu. Trobar-te davant d’un país que no et respecta i que no et considera el seu igual. Ja fa moltes generacions que som presents en aquest país. Tot i així, continua havent-hi molta ignorància als Estats Units sobre la història de l’Amèrica Llatina, sobre el continent. I ells mateixos s’atreveixen a dir-se Amèrica!

¿La música sempre ha de tenir un missatge o posicionament, o també pot servir de punt d’evasió?

Hi ha tants tipus de música! Totes són expressions i necessitats de l’ànima. Hi ha moments que necessitem pop per ballar i d’altres que busquem coses més profundes. Amb aquest disc m’he adonat que han aflorat temes des del subconscient. És un àlbum que mira molt enrere i que reflexiona sobre què cal fer per tornar a sentir-nos ciutadans i comunitats dignes.

Ets mexicana però el teu pare és nord-americà. Ets d’entre un lloc i l’altre. ¿És complex a l’hora de definir la identitat i la pertinença?

Hi ha moments en què sento un fort rebuig de certs grups, i per contrarestar-ho he volgut ser més activa políticament. Sempre he volgut bastir ponts, ja sigui entre els indígenes i els mestissos, entre mexicans i mexicanoamericans, etc. Als últims discos he evitat una mica l’anglès i potser al següent hi tindrà més pes, perquè anirà a buscar un públic nou.

Després de molts anys, t’atreveixes amb els boleros.

Ha sigut molt difícil, perquè és ficar-te en terreny clàssic. Intentes fer-ho bé, que soni fresc, però alhora que no sigui gaire diferent de l’original.

També hi trobem ranxeres i cúmbies. ¿Els últims anys certs gèneres folklòrics comencen a estar més ben vistos i legitimats per a l’èxit mainstream ?

El moment que vivim a l’Amèrica Llatina hi té molt a veure, perquè molta gent gira la vista per veure què hi fem. Fins i tot gèneres com el reggaeton fan palès el poder de la música i transmeten un missatge de protesta. Fa anys que n’escolto i m’agrada, i he fet temes com La cumbia del mole i Zapata se queda. És cert que ara tot sona igual, però crec que és un reflex del que demana el públic i perquè comercialment se li dona molt de joc. Amb una mica de sort en sortirà alguna cosa bona, de tot plegat.

Al novembre tocaràs al Palau de la Música, al Festival Internacional de Jazz, i enmig de temps convulsos a Catalunya.

[Riu] El Palau de la Música és un lloc magnífic. Sí, sí, ja he vist que estan passant moltes coses. No sé com esteu de tranquils a la capital! Crec que els canvis sempre són bons, però entenc que és un tema complex.