L’Institut Angeleta Ferrer de l’Eixample obrirà l’any que ve

Després de gairebé 20 anys d’espera i d’una llarga lluita veïnal, l’Institut Angeleta Ferrer de l’Eixample de Barcelona obrirà el curs que ve. Segons ha pogut saber l’ARA, ho farà en una ubicació provisional, a l’espera que s’acabin les obres de la ubicació definitiva, situada al solar del carrer Marina, entre Consell de Cent i Diputació.

Com a mínim -depenent del ritme de les obres-, no es traslladaran a l’edifici definitiu fins al curs2020/21. Serà un centre de dues línies, innovador i tindrà una reserva de places per a alumnes amb necessitats socioeconòmiques especials.

El Consorci d’Educació de Barcelona ha volgut avançar la creació de l’institut perquè “a la zona hi ha una necessitat d’incrementar l’oferta d’ESO”. Al·leguen un augment d’alumnes -68 a la Dreta de l’Eixample i 24 al barri de la Sagrada Família- i un dèficit d’instituts al districte. Concretament, a la zona de la Dreta de l’Eixample només hi ha l’Institut Jaume Balmes (carrer Pau Claris amb Consell de Cent) i l’Institut Fort Pius (Ausiàs March, entre Nàpols i Roger de Flor).

Tot i que encara no se’n sap la ubicació, el Consorci preveu que l’espai provisional de l’Institut Angeleta Ferrer se situarà a prop del solar definitiu. Ara mateix no està concretat si es tractarà d’un equipament municipal reaprofitat o d’un mòdul provisional, entre altres opcions.

“Si fem una construcció provisional serà de molta qualitat i no serà sobrera”, apunten fonts del Consorci, que afegeixen que actualment “no hi ha una alternativa qualitativa adient” per a aquest augment d’alumnes. De fet, de les sis noves escoles del curs 2017/18, cinc eren barracons i una un edifici provisional.

El retard en la construcció de l’edifici definitiu ve causat -entre altres coses- per les retallades durant la crisi. El projecte executiu que ja s’havia encarregat fa anys va quedar aturat, i ara ha quedat desfasat des del punt de vista tècnic. “En el moment que vam activar de nou el projecte vam constatar que hi havia canvis normatius en la llicència d’activitat i que s’havia de tornar a començar”, diuen fonts del Consorci, que afegeixen que es trigarà un mínim de dos anys a acabar-lo.

Per lluitar contra la segregació, el Consorci encara no ha decidit quines seran les escoles adscrites a l’institut. Amb gairebé tota probabilitat, una d’elles serà l’Escola dels Encants. Inaugurada l’any 2009, serà la primera vegada que una promoció dels Encants farà l’ESO. Fonts del Consorci, però, recorden que les places del nou institut en cap cas són exclusives per als Encants.

“A l’escola celebrem la creació de l’Angeleta Ferrer, estem molt contents”, explica la directora dels Encants, Agnès Barba, que assegura que moltes famílies estaven angoixades per una possible falta de places públiques a la zona. Segons explica la directora, en una enquesta que van fer a les famílies el 95% van respondre que volien portar els seus fills en un institut públic i el 85% volien que fos l’Angeleta Ferrer. “Els pares estan acostumats a projectes agosarats i a participar de forma activa a l’escola”, explica Barba. A més, la directora celebra que a nivell de ciutat s’estigui donant resposta a les necessitats educatives i s’estiguin augmentant les places públiques. “Cada institut públic nou generarà més demanda de places públiques i no en restarà als altres”, opina.

Inquietud entre famílies

L’avançament de l’obertura de l’Angeleta Ferrer, però, preocupa al grup de famílies que es va posar d’acord per inscriure els seus fills a centres de l’Eixample que corrien el risc d’acabar sent guetos per trencar aquesta dinàmica. “Són centres que han iniciat projectes recents per combatre els guetos i es poden veure en perill amb l’avançament de la posada en marxa de l’Angeleta Ferrer”, explica el secretari de l’Associació de Famílies d’Alumnes (AFA) de l’Institut Pau Claris, Oriol Pérez de Tudela. “Moltes famílies havien fet l’esforç d’assumir un mapa poc desitjat gràcies a la confiança que s’havia anat establint en la col·laboració amb l’administració”, expressa Pérez de Tudela, que està a l’expectativa de saber quina serà la planificació escolar. Al seu torn, el Consorci assegura que l’Angeleta Ferrer en cap cas perjudicarà els projectes contra la segregació dels altres centres. Les AFA consideren que amb dos cursos més els projectes ja estarien consolidats i no hi hauria aquest risc.