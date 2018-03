L'acusat d'apallissar un home gai a cops de pedra a Sitges nega que fos una agressió homòfoba

Un jove acusat d'apallissar un home gai a cops de pedra a l'estació de tren de Sitges l'octubre del 2016 ha admès que va agredir la víctima, però ha assegurat que no tenia res a veure amb la seva orientació sexual, sinó que ho va fer per defensar-se. La fiscalia demana 13 anys i mig de presó per a l'acusat. Segons la fiscalia, ell i un altre menor ja jutjat i condemnat van seguir la víctima fins a l'estació perquè l'havien vist sortint d'un bar d'ambient. Un cop allà l'haurien amenaçat, pegat amb una pedra i apallissat a puntades de peu. L'home va acabar caient a les vies i la pedrada al cap li va provocar una hemorràgia que l'hauria matat si no hagués sigut perquè els serveis d'emergències el van atendre ràpidament.

La víctima, que ha declarat al judici separat de l'acusat per una mampara, ha explicat que aquella nit havia vist com quatre joves el miraven malament mentre era fora del bar fent-se un petó amb un altre noi. Assegura que quan va sortir del bar els nois el van seguir. "La meva experiència com a persona homosexual em deia que em volien fer mal", ha explicat l'home, que va anar cap a l'estació encara que faltés estona perquè sortís el primer tren perquè "pensava que allà hi hauria vigilància". Segons ha explicat, quan ja era al banc de l'andana, dos dels joves es van asseure un a cada banda. "T'assaltarem", li hauria dit un d'ells. En aquell moment hauria rebut la pedrada al cap. "Va ser com si em caigués un edifici a sobre".

"Ara et matarem amb pedres"

L'home ha assegurat que recorda l'acusat "mirant-lo alegrement mentre hi havia sang a la pedra". "Ara et matarem amb pedres", li hauria dit. A partir d'aquí ja no recorda res. Ni com va acabar a les vies del tren ni què li van fer exactament. "Quan em vaig tornar a despertar estava marejat, em pensava que em moriria", ha seguit relatant.

Segons la fiscalia, l'acusat hauria clavat diverses puntades de peu a la víctima. Després ell i el menor que l'acompanyava van marxar de l'estació. Un testimoni que ha declarat al judici ha assenyalat sense cap mena de dubte el processat com la persona que hauria clavat la pedrada a la víctima i també com qui li hauria propinat diverses puntades de peu. "Estaven rient", ha explicat.

L'acusat ha negat aquesta seqüència dels fets, i ha explicat que van colar-se a l'estació de tren perquè volien anar al bar de les instal·lacions a prendre alguna cosa. Com que estava tancat, diu que ell i l'altre menor van asseure's al costat de la víctima al banc on era. El processat ha explicat que el seu amic va començar a parlar en anglès amb la víctima. "Jo no entenia res", ha dit, però l'home s'hauria aixecat amb la bossa a la mà. "Vaig pensar que ens volia fer mal", ha dit l'acusat, que ha admès que "per por" va baixar a les vies del tren a buscar una pedra, per defensar-se.

El noi, que està en presó preventiva des de fa un any, ha assegurat que va agafar una pedra de les vies però no recorda si la va arribar a fer servir contra la víctima. Sí que ha admès que li va propinar diverses puntades de peu, una de les quals a la cara. "Es va marejar i va caure", ha explicat. Després d'això, assegura que van marxar.

El processat també ha negat que haguessin vist abans la víctima, que el seguissin fins a l'estació i que l'agredissin per la seva orientació sexual. "Jo 'maricon' ho dic per referir-me a qualsevol persona, però a ell no l'hi vaig dir", ha assegurat.