L’acusat del crim de Susqueda: “No he fet res!”

Recerca intensa dels Mossos d’Esquadra per trobar les proves que demostrin que Jordi Magentí Gamell va ser l’autor del doble crim del pantà de Susqueda. La policia no té dubtes de la seva autoria i ahir va continuar els escorcolls minuciosos als habitatges relacionats amb la família Magentí, després que dilluns trobessin una arma a casa de la seva mare, tot i que actualment el principal sospitós vivia a casa del seu oncle. No obstant això, fonts pròximes al cas descarten que l’arma tingui a veure amb el crim. Abans d’entrar a la presó per haver assassinat la seva dona, Magentí solia anar a caçar, i l’arma podria ser antiga, falsa o d’una tipologia diferent a la feta servir per matar la parella del Maresme.

Durant tot el dia d’ahir els Mossos van continuar amb els escorcolls a Anglès. L’acusat va estar present en tres i quan va arribar al primer va dirigir-se a la premsa cridant: “No he fet res, m’estan volent encolomar una mort que jo no he fet; jo no he fet res”. Pel que fa al seu fill, només va estar present en un dels escorcolls.

El fill, a disposició judicial

Avui està previst que el fill de l’acusat, que van detenir també dilluns, passi a disposició judicial per un delicte contra la salut pública. Fonts policials expliquen que el fill té antecedents per tràfic de drogues i estan investigant si el tràfic de marihuana podria estar relacionat amb el crim. Pel que fa al pare, podria declarar dijous davant del jutge si aquest no decideix prorrogar la detenció més enllà de les 72 hores. Els escorcolls d’ahir es van centrar, primer, en els dos habitatges familiars: el del carrer Nou -on vivia Magentí amb el seu oncle- i el de la Font del Canyo -on vivia la seva mare. Els Mossos van inspeccionar dilluns les dues cases i ahir hi van tornar per buscar-hi més pistes sobre el crim i els seus possibles motius.

Els investigadors no tenen cap dubte que el veí d’Anglès és l’autor del doble crim, però continuen buscant proves que l’incriminin. Per això ahir van ampliar la recerca i van inspeccionar també dos terrenys del final del carrer Nou. La policia científica va dividir els camps en diferents seccions i els van escorcollar minuciosament per intentar trobar proves relacionades amb el cas.

Anàlisi del totterreny

A més de caixes amb proves i analítiques, els agents es van endur el vehicle totterreny propietat de l’oncle però que solia utilitzar el principal sospitós. Els investigadors situarien el cotxe al pantà de Susqueda el dia que va desaparèixer la parella del Maresme gràcies a les càmeres de seguretat que l’haurien gravat també en dies posteriors. La policia l’analitzarà per buscar-hi proves com restes de sang o d’ADN. La previsió dels investigadors és continuar avui amb els escorcolls i l’analítica de les proves. El jutjat d’instrucció número 2 de Santa Coloma de Farners, que és el que porta el cas, manté el secret de sumari.

La parella del Maresme, de 21 i 23 anys, va desaparèixer el 24 d’agost quan va anar al pantà de Susqueda a fer una excursió amb caiac. Al cap de quatre dies van trobar el seu cotxe, que algú havia manipulat per llançar-lo al fons del pantà, lluny del caiac, que també havien punxat expressament i intentat enfonsar omplint-lo de pedres. Un mes després van aparèixer els cossos de la parella en un costat del pantà -un d’enfonsat i l’altre a la paret- gràcies al descens del nivell de l’aigua. Un dels misteris més difícils de desvelar són els motius que van portar l’autor del crim a matar els dos joves.