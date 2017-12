L’adoctrinament centra el debat electoral d’educació

Si hi ha un concepte que ha eclipsat tots els temes relacionats amb l’educació a Catalunya ha sigut el suposat adoctrinament a les aules. Al debat electoral d’educació organitzat ahir pel Marc Unitari de la Comunitat Educativa (MUCE) a l’Escola Ramon Llull -una de les més afectades per les càrregues policials l’1-O- la “politització” dels alumnes catalans va tornar a ser protagonista. Tot i que el seu partit és uns dels principals defensors del terme adoctrinament, la representant de Cs, Sonia Sierra, va defugir ahir referir-s’hi i va assegurar que prefereix utilitzar “politització”.

Sierra va considerar que no tots els docents segueixen aquestes pràctiques, però va recordar que les queixes que ha rebut Cs “venen de les famílies”. “Si tenim persones que se’ns queixen les hem d’atendre”, va apuntar, davant d’un públic format majoritàriament per la comunitat educativa, crítica amb el seu discurs.

Per demostrar les queixes, la diputada de Cs va ensenyar diversos dossiers amb mostres de “politització” aportades per famílies i docents. Va convidar el públic a fullejar-lo en acabar l’acte. A més, també va posar sobre la taula un altre dels cavalls de batalla de Cs: la immersió lingüística. “Si ets catalanoparlant és un model monolingüe”, va apuntar Sierra, que va afegir que per a la pública volen “el que té la privada”. És a dir, un model trilingüe. En la mateixa línia es va posicionar la representant del PP Elisa De Mata Arnaldo, que va afirmar que no es pot dir que tots els mestres adoctrinen. Tot i així, també va defensar que hi ha famílies que han presentat denúncies i que, per tant, cal prestar-hi atenció.

Tots els altres partits van mostrar-se en contra de les acusacions d’adoctrinament, i van defensar el model d’escola catalana. “Com a persona que ha estudiat a l’escola catalana, m’ofèn que es digui que s’adoctrina”, va expressar la representant del PSC Esther Niubó, que va afegir que “ens fem un flac favor” amb aquest tipus d’acusacions.

“Assetjament” als mestres

La representant de Catalunya en Comú - Podem, Jèssica Albiach, va considerar que l’adoctrinament a l’escola es fa a través de la religió i va titllar “d’assetjament” les acusacions als mestres. Els representants dels partits independentistes, Lluís Font (Junts per Catalunya), Ignasi Garcia Plata (ERC) i Pilar Castillejo (CUP), van mostrar-s’hi radicalment en contra i van considerar les acusacions “d’inadmissibles”, de “temeritat” i de “dramàtiques”.

Gràcies als diversos intents del moderador del debat, el periodista Pau Rodríguez, per parlar d’altres temes, també es va debatre sobre segregació, de la participació del professorat, de la inversió, de l’escola concertada, de la laïcitat, de barracons, del decret de menjadors i del decret de l’escola inclusiva, entre d’altres. Si en alguna cosa van coincidir tots els partits va ser en la necessitat d’actuar contra la segregació o a augmentar la inversió en educació, tot i que majoritàriament no van concretar de quina manera.

El Senat debat l’adoctrinament

Si fa dies el debat va monopolitzar un ple al Congrés de Diputats, ahir va ser el Senat qui va debatre el suposat adoctrinament a les escoles. No només a Catalunya, sinó també al País Valencià. Gràcies als vots en solitari dels populars, la cambra alta espanyola va aprovar una moció en la qual es demana que el pacte educatiu que es treballa al Congrés reforci les competències de l’alta inspecció educativa. La iniciativa va ser rebutjada pel PSOE, Podem, el PNB, Compromís i Esquerra.