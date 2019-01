Laia Ortiz, segona tinent d'alcalde de Barcelona, anuncia que deixa la política

En un article a Facebook publicat aquest diumenge, la segona tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Barcelona i regidora de l'àrea d'Afers Socials, ha anunciat que deixa la política. Ortiz fa un repàs a la seva trajectòria política des que va entrar a Joves d'Esquerra Verda als 18 anys fins a la seva última etapa a l'Ajuntament de Barcelona, una vivència que qualifica com "l'experiència més bonica" de la seva carrera política.

"Sento que he estat molts anys dedicant la vida a la política i tinc la convicció que és el moment de fer un canvi i explorar nous camins, per tenir més temps per a la família i per poder respondre a les preguntes cada vegada més complicades de l’Abril", ha escrit Ortiz al seu mur de Facebook. La fins ara segona tinenta d'alcalde no revela el seu futur professional, però sí que assegura que és posarà al servei de Barcelona en Comú perquè "continuï governant".

El 2003 es va afiliar a Iniciativa per Catalunya Verds. Va ser diputada al Parlament de Catalunya des del 2006 fins al 2012. Entre el 2011 i el 2015, Ortiz va ser diputada al Congrés de Diputats per Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa i adscrita al grup parlamentari d'Esquerra Plural. Des del juny del 2015 era segona tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Barcelona i responsable de l'àrea de Drets Socials.