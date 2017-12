L’allau mortal del Love Parade alemany, a judici

Més de set anys després que una allau humana provoqués la mort de 21 joves -entre els quals, dues noies catalanes: Marta Acosta i Clara Zapater- en el túnel d’accés al festival de música electrònica Love Parade, a Alemanya, el cas arriba ara a judici. Al banc dels acusats, però, no s’hi asseuen ni qui era l’alcalde de Duisburg -que és la localitat on es va celebrar el festival- en el moment de la tragèdia, ni el propietari de l’empresa organitzadora del concert ni el cap de policia responsable de la seguretat, com ha lamentat l’advocat Francisco Zapater, que és el pare d’una de les víctimes catalanes. Assegura que això deixa una “espina clavada” a la família.

El judici, que va començar ahir i se celebra al Centre de Congressos de Düsseldorf per raons d’aforament, s’allargarà fins al desembre de l’any que ve. A qui sí que es jutja és a quatre treballadors de l’organització de la Love Parade i sis funcionaris municipals, a qui s’imputa per homicidi per negligència i lesions físiques greus. “Són -segons Zapater- persones sense rostre, segones i terceres files, treballadors dels principals responsables a qui els toca pagar els plats trencats”.

La família Zapater també recela que el cas pugui prescriure, perquè la llei alemanya preveu que si en deu anys no hi ha sentència, el cas es tanca. “Han passat ja set anys i mig i, tot i que en falten dos i mig, no sabem si hi arribarem”, apunta aquest advocat tarragoní, que és el pare de Clara Zapater, una de les dues joves tarragonines que van morir com a conseqüència de l’allau, que va provocar, també, més de mig miler de ferits. L’advocat considera que la justícia alemanya no es pot permetre aquesta situació perquè li suposaria “un terrible desprestigi” i castigaria les famílies amb una “doble frustració”.

El procés s’ha dilatat molt. L’any passat el tribunal de districte de Duisburg va decidir tancar el cas en considerar que no hi havia proves suficients per obrir un procés penal i van ser els familiars de les víctimes els que van engegar una campanya a través de les xarxes per reobrir-lo, amb què van recollir més de 367.000 signatures a tot Europa.

L’Audiència Territorial de l’estat alemany del Rin del Nord - Westfàlia, amb seu a Düsseldorf, va acabar donant la raó a la fiscalia i als familiars de les víctimes -que havien recorregut la primera resolució judicial- i va ordenar l’obertura de judici oral. En el judici hi intervindran 30 advocats, la Fiscalia de Duisburg i uns 60 juristes de l’acusació particular, entre els quals hi ha familiars de les víctimes, com els pares de Marta Acosta i Clara Zapater, que van morir quan tenien 22 anys i estaven d’Erasmus. “Volem tres coses: que es jutgi els responsables, que s’aclareixi com va passar i que no hi torni a haver tragèdies com aquesta en cap país del món”, assegurava ahir Zapater davant l’inici del judici.