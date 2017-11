Estudien l'efecte que els boscos tenen a la salut

Pasejar pel bosc és saludable. O almenys això és el que s'ha cregut sempre i especialment en els últims anys ja que estan creixent les iniciatives que animen a escapar-se a la natura sempre que es pot per gaudir dels seus efectes beneficiosos. Per intentar posar una mica de llum a aquesta creença popular, un grup d'investigadors del CREAF (Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals), l'Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals de la UAB i la Fundació La Caixa han presentat aquest dimarts un estudi pioner que vol investigar la relació entre els boscos i la salut humana estudiant els mecanismes químics i fisiològics pels quals el bosc pot actuar de forma directa en les persones.

El director corporatiu d'Investigació i Estratègia de la Fundació Bancària "la Caixa" -que col·labora en el projecte-, Àngel Font, ha explicat que la investigació es basa en dues línies d'anàlisis: d'una banda, analitzar aquest impacte que els components dels arbres podrien tenir en la salut humana, i, per una altra, conèixer quins són els espais verds del país més saludables i com evolucionaran.

Analitzar els boscos del Montseny

L'ICTA-UAB és l'encarregat de portar a terme la primera línia d'investigació, que ja s'ha iniciat amb una recollida de mostres d'aire dels cinc tipus de bosc existents al Montseny -que és l'escenari escollit per la seva gran diversitat que fa que els resultats siguin extrapolables a la majoria de boscos europeus- que serviran per analitzar les substàncies químiques que emeten les plantes.

El professor i investigador del centre, Martí Boada, ha assegurat que, a dia d'avui, "hi ha una falta de dades fiables a nivell mundial en aquest camp" tot i que ha recordat que Hipòcrates, el pare de la medicina, ja ho va predir en el seus tractats afirmant que per fer un bon diagnòstic calia saber on vivia el pacient ja que "el medi és determinant per la salut". La investigació mirarà d'esbrinar què hi ha de cert en aquesta afirmació mil·lenària.

L'encarregat del projecte, Albert Bach, ha assenyalat que es tracta de veure "quines medicines produeix el bosc" i per tant com assimila el cos humà les substàncies emeses pels arbres, amb la finalitat de veure si, per exemple, augmenten la generació de cèl·lules NK que són les responsables de lluitar contra les infeccions i malalties com el càncer.

La salut dels boscos catalans

La segona línia d'investigació la lidera el CREAF, que s'ocuparà d'analitzar la salut dels boscos amb la finalitat de crear models matemàtics que permetin saber quins seran els entorns més saludables al llarg dels anys, tenint en compte les variacions que produeix i produirà el canvi climàtic.

L'investigador del CREAF Jordi Vayreda ha fet una crida a la ciutadania per portar a terme aquesta part a través del web www.alertaforestal.com, on els usuaris dels boscos de tot Catalunya que vegin alguna zona afectada per processionària, sequera o ràfegues de vent poden crear una alerta enviant una fotografia del lloc o imatges preses amb drons.Amb aquesta informació, el CREAF preveu començar a generar models matemàtics en un any per predir quins seran els espais més saludables en un futur pròxim.