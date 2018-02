L’empresa del bloc de Sant Joan Despí: “Mai hem amenaçat”

Fins a 140 famílies d’un bloc de Sant Joan Despí denuncien des de fa setmanes que el propietari els volia aplicar un increment d’entre el 40% i el 100% sobre el preu lloguer. Finalment, però, la resistència veïnal va forçar una contraoferta. L’empresa va proposar un augment gradual en funció dels ingressos, i ahir la propietat, Medasil Desarrollos SL, va emetre un comunicat per defensar aquesta mesura. Segons els càlculs de la propietat, augmentant un 10% el preu del lloguer aquest any i el que ve i un 12% el 2020, l’increment mitjà seria de 59 euros al mes per pis aquest any, 65 el 2019 i 86 el 2020. L’empresa assegura que la seva “oferta” encara està per sota el preu de mercat dels lloguers. Les 150 famílies paguen ara entre 600 i 900 euros segons el pis.

“És fals que la nostra intenció sigui buidar l’edifici dels seus actuals veïns. Mai hem amenaçat amb desnonaments”, asseguren en el comunicat, en què afegeixen que segueixen treballant i “mediant” amb els veïns a través d’una empresa especialitzada.

Els llogaters, però, no estan gens satisfets amb la proposta, perquè consideren que “té trampa”. Segons Julio Jiménez, portaveu de l’associació de veïns, es tracta d’un augment acumulatiu perquè s’aplica sobre el preu del lloguer de cada any. “No ho podem assumir i ens veuríem obligats a marxar de la ciutat”, assegura.

El text de Medasil arriba l’endemà que 18 dels 21 regidors -tots els grups excepte el PP i Ciutadans- presentessin un comunicat conjunt de suport a les 140 famílies amenaçades. En el text, el PSC, els comuns, ERC, ICV-EUiA i CiU es comprometen a acompanyar les famílies “en les decisions que prenguin” si no hi ha acord. Les famílies també han rebut el suport explícit de les plataformes de defensa dels drets a l’habitatge.