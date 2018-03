L'empresariat barceloní proposa augmentar 'moderadament' la taxa turística

Per una vegada, sembla que els empresaris de Barcelona i l'administració local van de la mà: els membres de Barcelona Global -entre les quals hi ha companyies com La Caixa, Airbnb, la Fundació Damm o el Gremi d'Hotels de Barcelona- han proposat augmentar de manera "moderada" la taxa turística de la ciutat. Ho fan, diuen, per aconseguir un fons d'uns 6 milions d'euros que es destini a la cultura i, en especial, a l'activitat musical de la ciutat.

Agustí Colom, regidor d'empresa i turisme, ha considerat que "aquesta proposta va en la línia del que havia demanat l'Ajuntament" i que es tracta de mesures "totalment aliniades" amb la visió del consistori, que les considera "molt positives". "Valorem positivament que hi ha un canvi qualitatiu en la percepció i en les idees del sector privat de la ciutat -ha afegit Colom-. Comptarem amb el sector privat per anar en conjunt i demanar a la Generalitat i a l'administració central que tant en la modificació de la llei d'hisendes locals com en l'impost d'estades turístiques es comencin a contemplar les propostes que avui s'estaven oferint", a dit el regidor.

Aquesta és només una de les deu mesures que ha presentat aquest dimecres Barcelona Global amb l'objectiu de millorar la relació de la capital catalana amb el turisme. Les propostes les ha explicat aquest matí al CaixaForum de Barcelona Gonzalo Rodés, president de l'entitat, que ha assegurat que "cal gestionar bé l'èxit de Barcelona" i que Barcelona Global fa aquestes propostes "des de la transversalitat i la objectivitat, no d'un sector, si no d'una Barcelona molt àmplia que creu que la forma de contribuir és aquesta".

Mesures per un model de turisme sostenible i d'èxit

A més del recàrrec en la taxa turística, Barcelona Global proposa millorar la percepció que tenen del turisme els habitants de la ciutat. En aquest sentit, l'entitat proposa la creació d'un segell "Projecte finançat amb la Taxa Turística" que identifiqui les intervencions que a Barcelona hagin estat finançades amb aquest impost. Per a l'empresariat barceloní, a més, els recursos de la taxa turística haurien d'invertir-se en cultura i, especialment, en les activitats musicals de la ciutat, que segons Barcelona global és un dels elements que donen valor afegit a la capital catalana i cal potenciar.

540x306 L'acte de presentació de les mesures de Barcelona Global, aquest dimecres al CaixaForum / ARA L'acte de presentació de les mesures de Barcelona Global, aquest dimecres al CaixaForum / ARA

Entre les propostes de l'organització hi ha també mesures per a una gestió intel·ligent del l'habitatge i dels apartaments turístics. Es suggereix, per exemple, que s'apliqui un model regulatori per temps i ocupació per als habitatges d'ús turístic semblant a l'aprovat a ciutats com Àmsterdam o San Francisco. També es planteja la possibilitat de crear un sistema de gestió intel·ligent que aglutini tota la informació relativa a apartaments turístics. I per últim, es proposa revisar l'IBI per aquells edificis que es dediquin totalment a apartaments turístics, de manera que la seva fiscalitat s'ajusti a la major rendibilitat econòmica que tenen en comparació als habitatges. Els empresaris proposen que els recursos captats es destinin a habitatge social.

Barcelona Global vol també que es fomenti la col·laboració público-privada. Es proposa, per exemple, empreses i administració vagin de la mà per la creació d'una nova àrea d'interès turístic al Paral·lel de Barcelona; o dinamitzar el Districte Cultural de L'Hospitalet amb Barcelona, tal i com Brooklyn ho va fer amb Nova York. Alhora, l'entitat considera cabdal que es fomenti el paper i la participació del sector privat en la governança del turisme de la ciutat.