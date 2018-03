L'equip de Colau multiplica la pressió a ERC per intentar salvar el tramvia

L'equip de l'alcaldessa Ada Colau no dona la batalla del tramvia per perduda. Tot i que el cap de files d'ERC a Barcelona, Alfred Bosch, ha assegurat en una entrevista a l'ARA que seu grup votarà en contra del projecte que defensarà el govern municipal en el pròxim ple -cosa que deixa l'enllaç sense prou suport per tirar endavant-, la tinent d'alcalde de l'àrea d'Urbanisme, Janet Sanz, ha demanat als republicans que "no s'enroquin" amb el projecte i ha definit el tramvia com una "infraestructura de país". Segons Sanz, "ningú no entendrà" que ERC, a qui ha definit com un partit "aliat del transport públic", mantingui "una posició preconcebuda" i no permeti que la votació avanci. I ha assegurat, en aquest sentit, que hi ha alguns regidors d'ERC a l'àrea metropolitana -com el de Sant Just Desvern- que s'han posicionat a favor de la connexió.

Per respondre a les crítiques que Bosch llança al protocol que es vol portar a votació en el ple del 23 de març -aquest dimecres el debat viurà un primer assalt a la comissió d'Urbanisme-, la tinent d'alcalde ha defensat que el document ja respon a tots els interrogants que plantegen els republicans i que especifica, per exemple, que les empreses concessionàries no es beneficiaran dels ingressos extra que els pugui comportar la connexió, sinó que revertiran els diners en el transport públic. ERC recela que les empreses, que mantindran la concessió fins al 2032, puguin "triplicar" els beneficis amb l'augment de passatge previst i demana votar un conveni detallat on ja quedi clar com es reparteixen els beneficis. Segons l'equip de govern, però, per poder aprovar aquest conveni primer cal l'acord polític del ple i el protocol que es porta a votació ja detalla els aspectes clau del projecte.

"Tenim tota la feina feta", ha defensat Sanz, que ha assegurat que d'ara fins al ple del 23 de març encara hi ha temps per rubricar l'entesa.

El PSC, que és l'únic grup que de moment s'ha posicionat de manera clara a favor de la proposta que es portarà a votació, la d'allargar el Trambesòs de Glòries fins a Verdaguer, també ha reaccionat a la negativa d'ERC. La regidora Montserrat Ballarín ha lamentat que aquest "projecte de ciutat" quedi ara a la corda fluixa i ha criticat la "incapacitat" negociadora de l'alcaldessa, que no ha pogut tancar aquest gran acord. Ballarín li ha retret, en aquest sentit, que l'expulsió dels socialistes del govern no li ha servit per acostar postures amb altres grups. La regidora, però, també ha sigut crítica amb el posicionament d'ERC i ha defensat que encara hi ha temps per a l'acord. Encara hi ha partit.