'L'ètica i la política de la no-violència': conferència de Judith Butler al CCCB

[Si veus aquest contingut amb una aplicació mòbil, clica aquí per accedir al vídeo en directe]

Dins del cicle 'Som adults?', del CCCB i el Consorci d’Educació de Barcelona, dissenyat com a reflexió àmplia sobre l'educació, arriba avui una de les conferències estrella, amb la intervenció de Judith Butler. La conferència, que comença a les 18.30 hores i que podreu seguir aquí en directe per 'streaming', porta per títol 'L'ètica i la política de la no-violència', i serà presentada per la filòsofa Marina Garcés.

La xerrada serà en anglès i tindrà traducció simultània al català.

"Una de les aportacions crucials de l’activisme i el pensament crític feministes –diuen els organitzadors– ha estat el desmantellament i la subversió de les identitats tradicionals i normatives. Al capdavant d’aquest moviment, la filòsofa Judith Butler ha contribuït a ampliar radicalment els marges per pensar críticament qui som i a revelar i denunciar els mecanismes hegemònics de formació de les subjectivitats". I és per oferir aquesta perspectiva que se l'ha convidat a participar en el cicle.