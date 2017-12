L'home detingut per les punxades de rodes a l'AP-7 és un agent dels Mossos que estava de baixa des del setembre

L'home detingut ahir per les punxades de rodes a l'AP-7 és un agent dels Mossos d'Esquadra que estava de baixa des del setembre, segons ha avançat 'La Vanguardia' i confirmen a l'ARA fonts del cos.

La Divisió d'Afers Interns dels Mossos ha obert un expedient a l'agent i se l'ha suspès de les seves funcions com a mesura cautelar. Es tracta d'un home de 51 anys, veí de Montmeló, que hauria actuat sol i de manera premeditada i que previsiblement passarà a disposició judicial aquest dimecres.

La policia el buscava des que el 5 de desembre va fer el segon sabotatge i va quedar clar que el fet havia sigut provocat i no accidental, com es va pensar el primer dia. Els investigadors li atribueixen els dos sabotatges, no només el segon. Ara treballen per aclarir el mòbil de les accions.

El dia que una desena llarga de vehicles van quedar atrapats al carril dret de l'AP-7 quan sobtadament se'ls van rebentar les rodes a tots es va pensar que havia sigut un accident. La hipòtesi policial parlava d'un camió que havia perdut ferralla a la calçada. Però quatre dies després es van repetir els fets, i aquesta vegada en van resultar afectats una trentena de vehicles.

Els investigadors van poder localitzar el sospitós perquè en la segona acció un testimoni va veure'l baixant del cotxe en un dels punts afectats i dipositant a terra unes peces de ferro; a més a més, una càmera d'una estació de servei va enregistrar el seu vehicle i la seva matrícula.