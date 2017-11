L’hora de la veritat per a l’EMA

Demà serà el dia. Dilluns es decidirà si finalment l’Agència Europea de Medicaments (EMA, en les sigles en anglès) aterrarà a Barcelona a partir del 2019. Els ministres dels Vint-i-Set (tots menys el Regne Unit) votaran quina serà la candidata per acollir la institució que abandonarà Londres quan es faci efectiu el Brexit.

Vint-i-cinc anys després dels Jocs Olímpics, la capital catalana espera també repetir els èxits que van posar la ciutat al mapa del món. Aquest cop vol que Europa també li reconegui els avantatges per ser la seu de l’EMA. Però no ho tindrà fàcil. En la primera avaluació tècnica feta per la Comissió Europea, es va posar de relleu que Barcelona compleix tots els requisits necessaris, i un dels més valorats és que és l’única ciutat amb un edifici preparat, l’emblemàtica Torre Glòries, per instal·lar-s’hi ràpidament. Però té en contra el fet que Espanya ja allotja tres agències europees. A Vigo, l’Agència Comunitària de Control de la Pesca; a Bilbao, l’Agència per a la Seguretat i la Salut a la Feina (EU-OSHA), i a Alacant, l’Oficina de Propietat Intel·lectual de la Unió Europea (EUIPO). Però fonts diplomàtiques apunten que, si bé la decisió es tècnica, les últimes tensions entre Catalunya i Espanya preocupen en diverses capitals, incòmodes amb la incertesa política. Altres fonts apunten al canvi de seu social d’empreses catalanes arran del Procés. “No hi ajuda”, lamenten les mateixes fonts. En l’acte de presentació oficial a Brussel·les a mitjans d’octubre a l’ambaixada d’Espanya davant la UE, l’Ajuntament, la Generalitat i el govern espanyol van fer un front comú en què van voler treure pit de la “coordinació institucional”. Amb tot, les tensions després de l’1-O eren evidents. La ministra de Sanitat, Dolors Montserrat, va destacar la “preparació” de Barcelona per acollir la institució. Però, d’altra banda, el conseller Toni Comín (ara a Brussel·les amb el Govern exiliat) i Dolors Montserrat van evitar fer declaracions a la premsa de manera conjunta i només es van saludar al principi de l’acte. Tots dos es van asseure a primera fila, però separats per l’ambaixador Pablo García-Berdoy.

De fet, la ministra Dolors Montserrat va assegurar en una entrevista aquest cap de setmana al diari El País que “si no fos per l’independentisme Barcelona tindria molt fàcil ser la seu de l’Agència Europea de Medicaments”. Però, tot i les seves declaracions, tant des del ministeri com des de fonts diplomàtiques expliquen que s’ha fet l’ofensiva necessària perquè l’EMA s’instal·li a Barcelona. I així ho faran palès avui a Brussel·les. La ministra Montserrat viatjarà expressament per a la votació. Però mentre rotatius com el Financial Times asseguren que Barcelona està perdent punts davant les altres dues favorites (Bratislava i Milà) a causa de la situació política a Catalunya, gairebé el 80% dels treballadors mostraven la seva preferència per Barcelona.

Votació estil Eurovisió

Tanmateix, tot i que siguin qüestions que s’hagin de tenir en compte, els que tindran l’última paraula seran els ministres o secretaris d’estat dels països, que votaran a través d’un sistema popularment conegut com a Eurovisió, basat en un màxim de tres voltes, on s’hauran de puntuar les ciutats d’1 a 3 punts. Si en la primera volta una ciutat té 14 punts, serà l’escollida; si no, hi haurà dues rondes més. Un procés que pot durar fins a dues hores, expliquen fonts europees, en una votació secreta en què es poden votar a ells mateixos. S’hi havien presentat 19 ciutats, però aquesta última setmana s’ha despenjat La Valletta, capital de Malta.

De moment, els últims dies s’han succeït els actes per donar una empenta a la candidatura barcelonina. Aquesta mateixa setmana la plataforma de comerciants Barcelona Oberta va organitzar un acte per reivindicar la idoneïtat de Barcelona com a seu de l’EMA amb el suport de l’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, i els seus predecessors, Xavier Trias i Jordi Hereu; però sense cap representant del PP.

I aquesta setmana el president espanyol, Mariano Rajoy, es va reunir amb el primer ministre belga, Charles Michel, a Göteborg, on van abordar la qüestió de l’EMA -Brussel·les també és una de les candidates i ara s’està construint l’edifici que l’hauria d’acollir a tocar de les institucions europees- però sense cap compromís de suport explícit. També Itàlia ha mogut peça amb la candidatura de Milà. La setmana passada el ministre alemany d’Afers Exteriors en funcions, Sigmar Gabriel, va assegurar que donaria suport a la ciutat italiana en cas que Bonn (una altra de les candidates) quedés fora de la primera volta. Itàlia, país fundador de la UE, només acull la seu d’una agència europea.

Els punts forts de la candidatura de Barcelona

Barcelona compleix tots els criteris per ser la nova seu de l’Agència Europea de Medicaments (EMA), segons l’informe que va publicar a finals de setembre la Comissió Europea. El document analitza des d’un punt de vista tècnic el compliment dels requisits per a les 19 ciutats que aspiren a acollir l’EMA, entre els quals hi ha tenir un aeroport internacional, gran capacitat hotelera, escoles internacionals i pisos per als treballadors de l’agència i les seves famílies. Brussel·les destaca en l’informe que Barcelona té connexió amb totes les capitals europees en un màxim de tres hores i 72.000 places de capacitat hotelera. La CE també recull en el seu informe que Barcelona oferirà suport a les famílies dels treballadors “per integrar-se al mercat laboral” de Catalunya. A més, ja té a punt l’edifici que ha d’acollir l’EMA: la Torre Glòries. Algunes de les principals rivals, com Amsterdam, encara han de construir l’edifici.