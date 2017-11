Investigaran si l'imam detingut per sotmetre a abusos sexuals un nen va abusar de més menors

Els Mossos d'Esquadra hauran d'investigar si l'imam que segons ha avançat 'La Vanguardia' van arrestar la nit de dimarts a dimecres com a presumpte autor d'abusos sexuals a un nen de 9 anys va actuar de la mateixa manera amb més menors d'edat. El nen va explicar al seu pare i als policies que l'imam n'abusava des de feia dos mesos i també va avisar que estava segur que l'home feia el mateix amb més menors, incloent-hi el seu germà, segons ha pogut saber aquest diari arran de fonts amb accés a dades de la investigació.

El presumpte agressor, d'uns 30 anys, ensenyava l'Alcorà cada tarda en un oratori del barri Gòtic. Dimarts, però, el nen va explicar al seu pare que des de feia uns dos mesos, quan no hi havia més adults al centre de culte l'imam se l'enduia al lavabo, on n'abusava sexualment. L'últim abús l'hauria comès dissabte de la setmana passada, sempre segons les declaracions de la víctima, que també va dir que l'home li donava diners perquè callés.

Els investigadors estan contactant amb les famílies dels altres nens que feien classes a l'oratori per aclarir si també van patir abusos sexuals. Això pot fer que s'allargui la declaració de l'imam davant del jutge, segons l'ACN. Segons fonts amb accés a dades del cas, el pare del nen de 9 anys i un amic seu van anar a veure l'imam dimarts a la nit per demanar-li explicacions. Segons l'amic del pare, l'imam hauria admès que havia abusat del nen tres vegades.