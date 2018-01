L'incendi d'un autobús obliga a tallar la ronda Litoral tota la nit

L'incendi d'un autobús de Transports Metropolitans de Barcelona –dels de gas i de 18 metres– que circulava sense passatge ha obligat a tallar el trànsit a la ronda Litoral durant tota la nit. L'incident es va produir al túnel de la Vila Olímpica cap a les 23.00 h i no es podia circular entre les sortides 21 i 23. El vehicle ha pogut ser retirat –totalment calcinat– de la via cap a un quart de quatre de la matinada. Els Bombers han hagut de revisar que no hi hagués ningú atrapat a l'interior del túnel, que ha quedat ple de fum. Han hagut de rescatar dues persones: el conductor de l'autobús afectat, que ha resultat il·lès, i el conductor d'un camió que ha quedat ferit lleu per inhalació de fum i ha sigut traslladat a l'Hospital Moisès Broggi.

Héctor Carmona, cap de guàrdia del servei de bombers, ha explicat que l'incendi s'ha produït a uns 150 metres de la boca sud del túnel i que els bombers hi han actuat per les dues boques tant per extingir l'incendi com per rescatar persones que haguessin pogut quedar atrapades entre el fum a l'interior del túnel. El vehicle, propulsat per gas, era de la línia H12 i es dirigia a cotxeres.

Incendi d’un autobús a la Ronda Litoral B-10 dins del túnel en sentit Llobregat a l’alçada de l’Hospital del Mar. Hi passàvem just quan el vehicle era una bola de foc @324cat @LaVanguardia @elperiodico @RTVECatalunya pic.twitter.com/NUtC1QeJ61 — David Fernández (@Davefl7) 19 de gener de 2018

Aquest divendres cap a les 6.15 h han pogut reobrir els carrils en sentit Besòs, on els vehicles podien circular a una velocitat màxima de 40 km/h, però continuava tallada la circulació en sentit Llobregat, que no s'ha restablert fins aquest divendres a les 7.34 del matí.

Fonts de TMB han explicat que l'incendi ha començat al compartiment del motor de l'autobús i que s'ha propagat ràpidament per tot el vehicle. El conductor només ha tingut temps de sortir de l'autobús i donar avis de l'incendi. Algunes fonts han apuntat que s'han sentit explosions i la companyia apunta que el soroll podria venir dels pneumàtics, però nega que el vehicle hagi explotat. El bus, que ha resultat sinistre total, ha estat traslladat a cotxeres.

Els carrers que han funcionat com a alternativa a la ronda Litoral –l'avinguda Litoral i el carrer Salvador Espriu– han estat tota la nit força més carregats de trànsit del que és habitual.