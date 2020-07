Por de més rebrots a Lleida; la selectivitat comença avui, sense mascareta; Bartomeu dona explicacions sobre l’auditoria: les claus del dia, amb Antoni Bassas (07/07/2020)

Bon dia des de l’ARA. És dimarts, 7 de juliol del 2020, Sant Fermí. Dia xafogós i tan gris a la costa que a Barcelona s’han escapat algunes gotes a les set. No s'espera més pluja, fins a mig matí el cel estarà bastant carregat de núvols a la costa i al Prelitoral centrals, però a partir del migdia el sol predominarà arreu. La nit ha estat de molt mal dormir a la costa, però al migdia la temperatura serà entre 2 i 4 graus més baixa que ahir.

1. La transmissió del coronavirus a Catalunya continua sota control, tret de Lleida, que cada dia registra més positius i concentra el 63% dels diagnòstics de les últimes 24 hores. De fet, la consellera Vergés es planteja el confinament domiciliari a Lleida.

El doctor Simón va lamentar que la Generalitat no hagués confinat Lleida abans, això sí, amb el seu to positiu de sempre: “Que en un moment determinat no es prengués la decisió i amb nova informació que va arribar les següents hores la prenguessin… A mi de fet em satisfà que la prenguessin, és un acte valent. M'hagués agradat que la prenguessin abans, però és un acte molt valent que s'ha de reconèixer”.

També està estabilitzada l’evolució a Barcelona, malgrat que diumenge van circular informacions errònies sobre un suposat rebrot als districtes de Sants i Sarrià.

La regidora de Salut de Barcelona, Gemma Tarafa, va afirmar ahir que l’última setmana de juny es van diagnosticar vint casos cada dia, però malgrat això: “No estem ni de lluny en la situació de Lleida. No són escenaris comparables”, va sentenciar la regidora.

2. El president Montilla va declarar ahir al Parlament, per donar explicacions sobre el seu fitxatge pel consell d'administració d’Enagás: “Mai he utilitzat ni utilitzaré mitjans públics per a les activitats privades. Els que diuen el contrari menteixen. Jo no m'he corromput, no es pot dir que acceptar formar part d'un consell d'administració respectant escrupolosament les lleis impliqui corrupció”.

Els partits que van interrogar Montilla van demanar-li que si no abandona Enagás, renunciï a tenir l’oficina d’expresident. Carles Riera, de la CUP: "Per respecte a la institució de la presidència de la Generalitat renunciï a aquest càrrec d'Enagás". Eduard Pujol, de JxCat: “Aquesta temptativa de porta giratòria alimenta precisament aquesta idea de desafecció de la política". I Lorena Roldán, de Ciutadans: “Quan els catalans han hagut de tancar la porta del seu negoci, vostè ha obert una porta giratòria de més de 160.000 euros l'any”.

3. Entre els articles d’avui, aquest d’Antoni Batista, “Els GAL segons la CIA”, en què Batista, gran coneixedor de la política basca, fa un repàs documentat, molt interessant, sobre què hi ha de nou i de vell en les revelacions de la nota de la CIA que va publicar La Razón i recorda la frase de Felipe González de l’any 1988: “ El estado de derecho se defiende en las tribunas y en los salones y también en los desagües”.

I aquest altre de Jona B. Culla, sobre el conflicte dins l’espai de Puigdemont, titulat “Eixamplar la base o esmicolar-la?”

4. Si voleu tenir una idea de com passa el temps, sapigueu que avui el bateria dels Beatles, Ringo Starr, fa 80 anys, i que ahir va morir Ennio Morricone, als 91 anys.

En tenim dues pàgines delicioses: Xavier Cervantes en fa la biografia i el crític musical Jaume Radigales firma l’article “Posar música als ulls”, la música que és bona “perquè està al servei de la narració. I en això, Morricone era un mestre”.

5. Als esports, valorem l’auditoria que Price Waterhouse ha fet al Barça sobre el cas de l’empresa que atacava reputacions a les xarxes socials.

A favor del club, que ningú va posar a la caixa, com va deixar anar l’exvicepresident Emili Rousaud, que el preu que va pagar el Barça era de mercat i, sobretot, que no hi ha proves que el Barça encarregués cap empresa que difamés ningú.

Entre les ombres: es van trossejar contractes (de manera que no havien de passar per l’aprovació del consell), el Barça va pagar centenars de milers d’euros per feines que no es van acabar i sabia que hi havia aquests atacs. Per tot plegat, el Barça va trencar el contracte, va suspendre de feina la mà dreta de Bartomeu i sis directius van marxar del club. Un cas brut que embruta a qui s’hi acosta. Conclou l’Albert Llimós: “Les coses es van fer molt malament i no precisament a canvi de pocs diners”. Avui el president Josep Maria Bartomeu serà entrevistat sobre el cas.

La notícia eclipsa la presentació de Jasikevicius com a nou entrenador del bàsquet blaugrana. Va prometre “bàsquet maco i projecte guanyador”.

6. I dos noms propis més. El de l’actriu i dobladora Carme Contreras, que va morir diumenge a l’edat de 87 anys. Contreras serà recordada pel seu paper de Roser, la farmacèutica d’ El cor de la ciutat (TV3), i per ser la veu de l’extraterrestre E.T. i la Marge de Los Simpson.

I el de Xavi Coral, que presentarà el Telenotícies migdia a partir del mes de setembre. El periodista torna de la seva corresponsalia a Brussel·les, després d’haver complert el termini habitual de 4 anys.

A tots aquells estudiants que avui s’examinen de la selectivitat després del curs més estrany de la història recent, que tinguin un bon dia.