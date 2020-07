La jutge deixa sense efecte l’ordre del Govern de confinar a casa Lleida i el Baix Segre, i victòries d’Urkullu i Feijóo: les claus del dia, amb Antoni Bassas (13/07/2020)

Bon dia des de l’ARA. És dilluns, 13 de juliol del 2020. A mesura que avanci la setmana la calor anirà afluixant, i cap a dijous l'ambient serà molt agradable per l'època. Avui, matí insegur amb ruixats puntuals, i a la tarda les tempestes afectaran molts punts de la Catalunya Central i fins i tot comarques més pròximes al mar.

1. Aquesta mitjanit ha entrat en vigor el confinament domiciliari decretat pel Govern als municipis del Segrià més castigats pels nous brots de covid-19: Alcarràs, Soses, Seròs, Aitona, la Granja d’Escarp, Massalcoreig, Torres de Segre i la ciutat de Lleida.

540x483 El Govern decreta el confinament domiciliari als municipis del Segrià més afectats pel covid-19 El Govern decreta el confinament domiciliari als municipis del Segrià més afectats pel covid-19

En aquesta ampliació de color carabassa, el habitants s’han de quedar a casa tret d’algunes excepcions referides a feines essencials, per exemple. A les zones pintades de marró han quedat prohibides les visites a les residències de gent gran.

Però a última hora de la nit la Fiscalia de Lleida ha fet un comunicat oposant-se a la mesura amb l’argument que “és una competència estatal i s’exerceix, a més, amb la garantia de la intervenció del Congrés”. Poc després, la jutge de guàrdia ha firmat una disposició en la qual no ha ratificat la resolució del Govern i ha donat quinze dies a la Generalitat per presentar un recurs d'apel·lació. La decisió de la jutge deixa, doncs, en l'aire el confinament anunciat només set hores abans pels consellers de Salut, Alba Vergés, i d’Interior, Miquel Buch, que havien dit que l'enduriment havia de tenir efecte durant un mínim de 15 dies més. Verges: “L’objectiu és reduir els contactes. Amb les persones que vius pots anar a fer una volta al vespre, però sobretot no barrejar-te amb altres persones. És imprescindible rebaixar l’activitat social. Són mesures complicades però que creiem que les hem de prendre ara, precisament, per no haver d’estar en una situació pitjor”.

A aquesta hora hi ha reunió a Palau del president Torra amb l’equip jurídic del Govern i està prevista una compareixença de les consellers Budó, Vergés i Buch.

2. I a l’Hospitalet de Llobregat, la segona ciutat del país en nombre d’habitants, l’Ajuntament va ordenar tancar les pistes esportives a l’aire lliure per evitar contactes. I és que hi ha brots actius a la Torrassa i als barris de Collblanc i la Florida.

El nombre de nous casos positius ha pujat en les últimes hores de manera preocupant a Catalunya: fins a 816 casos nous, 455 més que el dia anterior. La capital és la que lidera l’increment, amb 253 casos nous, seguida per la regió sanitària de Lleida (242).

3. Eleccions d’aquest diumenge al País Basc: el PNB ha guanyat amb comoditat i podrà continuar governant amb el Partit Socialista d’Euskadi, EH Bildu creix i l’aliança PP-CS fracassa.

A Galícia, el PP obté la seva quarta majoria absoluta consecutiva, alhora que el BNG es dispara i obté el segon lloc, passant al davant dels socialistes.

A Euskadi només van votar el 53% dels electors, una abstenció sense precedents.

El PNB n’ha guanyat tres; Bildu n’ha guanyat quatre (això és una llarga majoria d’obediència basca, el Parlament basc més abertzale de la història); el PSOE n’ha perdut un; Podem n’ha perdut tres; el PP, que aquesta vegada s’ha presentat de bracet de Ciutadans, n’ha perdut 4, i Vox entra per primer cop al Parlament, amb un escó per Àlaba. Lehendakari Iñigo Urkullu: “La societat basca ha parlat, ha mostrat la seva confiança majoritària al PNB. Ara fil a l'agulla: Parlament, govern i programa. Tot per sortir d’aquesta situació, d’aquesta crisi, com més aviat millor i de la millor manera possible”.

A Galícia, Feijóo revalida la majoria absoluta al guanyar encara un escó més; el BNG passa de sis a dinou diputats i supera de llarg els socialistes, que s’han quedat amb els mateixos; Podem, que tenia catorze diputats, s’ha quedat sense, o sigui que no entren al Parlament, i tampoc hi han entrat (que no hi eren) ni Ciutadans ni Vox. Alberto Núñez Feijóo, president de Galícia: “Brindar aquest triomf des de Galícia a tot el PP i al president Casado. Gràcies, president, per confiar en nosaltres, per confiar en aquesta campanya, en la nostra manera de treballar i per confiar en aquest candidat”.

4. I als esports, el Madrid juga aquesta nit a l’estadi del Granada, a les 22 h. Si els de Zidane guanyen tindran quatre punt de marge sobre el Barça i disposaran dijous, a casa contra el Vila-real, de la primera opció matemàtica per proclamar-se campions de Lliga.

Mentrestant, el president del Barça, Josep Maria Bartomeu, ha anat aquesta nit a TV3 i ha confirmat Setién fins a final de temporada: "Setién portarà l'equip a la Champions League el mes que ve".

Nova derrota de l’Espanyol, ja a segona, que ahir va tornar a perdre a casa: 0-2 davant l’Eibar.

El Girona estava guanyant al camp del Lugo i al minut 96 va i li empaten el partit (2-2 al final). El Girona manté opcions de pujar a primera a través del play-off.

Fins aquí les claus del dia, de seguida tornem amb l’anàlisi.