Lleida obre el pavelló per allotjar-hi temporers, amb crítiques de les entitats

El pavelló 3 de la Fira de Lleida s'ha convertit des d'aquest dilluns en un allotjament per a les persones que van a la ciutat per treballar en la campanya de la fruita. L'espai té una capacitat per a 122 persones i a l'interior del pavelló també hi ha el servei de menjador, que ofereix esmorzar i sopar. Per entrar-hi s'ha instal·lat una càmera de control de la temperatura per identificar possibles casos de coronavirus. Segons la Paeria, si es detecten persones amb febre o altres símptomes del covid-19, seran derivades a l'Hotel Rambla. El pavelló arriba després que, com va publicar l'ARA, es veiessin temporers dormint al carrer, malgrat el coronavirus, perquè ni les empreses de treball temporal (ETT) ni els pagesos no es fan responsables d'allotjar-los.

L'obertura del pavelló, però, ha rebut crítiques de les entitats. La plataforma Fruita amb Justícia Social ha retret a l'Ajuntament de Lleida que hagi contractat l'Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu per aquest servei. Ha considerat "inacceptable" que es destinin diners públics "a privatitzar l'atenció a les persones que busquen feina en la campanya de la fruita" i que així "es cobreixin les obligacions que contractadors i patronal agrària tenen amb els treballadors del camp". "No entenem per què no s'ha agafat una entitat que estava treballant sobre el terreny", ha explicat a l'ARA un dels portaveus de la plataforma, Llibert Rexach. També ha lamentat que s'intenti resoldre la situació dels temporers "amb improvisacions, quan és un problema de fa 20 anys a Lleida, que el covid-19 ha fet que es multipliqui".

Fonts de la Paeria neguen que s'hagi privatitzat el servei del pavelló per allotjar la gent de la campanya de la fruita. Segons el consistori, el servei està liderat pels treballadors dels serveis socials municipals, que tenen el suport d'un equip de Sant Joan de Déu que ja havia format part els últims mesos del pla per atendre les persones sense llar a la ciutat. Des de la plataforma Fruita amb Justícia Social, Rexach ha trobat a faltar que des del febrer, quan l'Ajuntament va reunir diverses entitats per abordar la campanya de la fruita, no s'hagués avançat per tenir solucions. També ha recordat que el conveni agropecuari de Catalunya obliga els empresaris a facilitar un allotjament quan el domicili habitual dels treballadors sigui a més de 75 quilòmetres de la feina.

Rebuig d'hotels i hostals

En paral·lel, una seixantena de temporers es podran allotjar a partir dels pròxims dies en un edifici de tres plantes de Lleida. L'estada l'assumirà el futbolista de l'AS Mònaco Keita Baldé, que és d'Arbúcies i d'origen senegalès. Baldé s'ha compromès a fer-se càrrec del cost dels temporers que estan dormint al carrer mentre duri la campanya de la fruita. És una solució provisional davant la negativa de la majoria dels hotels, hostals i altres allotjaments de la ciutat que han rebutjat acollir temporers, segons ha explicat l'activista Nogay Ndiaye en declaracions a l'ACN. Ndiaye ha afegit que també han rebut l'oferiment d'un hotel situat als afores de Lleida i d'una casa de colònies de Juneda, però que els han descartat perquè són massa lluny.