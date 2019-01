Llibertat per al conductor ebri que va atropellar mortalment un jove a Castelldefels

El jutjat de primera instància i instrucció 8 de Gavà (Baix Llobregat) ha decretat la llibertat sense fiança per al conductor de 24 anys que aquest dissabte va atropellar a Castelldefels un grup de persones que bevien al carrer i va causar un mort i dos ferits. L'autor dels fets haurà de comparèixer mensualment al jutjat i se li ha retirat el passaport.

Segons ha informat aquest dilluns el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), el jutge també ha dictaminat la retirada del permís de conduir i el decomís del vehicle. La causa contra ell està oberta per homicidi per presumpta imprudència greu, dos delictes de lesions per imprudència greu, un delicte de conducció temerària, un delicte de conducció sota els efectes de l'alcohol i un delicte d'omissió del deure de socórrer.

Segons la interlocutòria, el conductor, de 24 anys i sense antecedents, va donar positiu a la prova d'alcoholèmia amb una taxa d'alcohol de 0,66 mil·ligrams per litre d'aire espirat, gairebé triplicant la taxa permesa. Així doncs, segons el relat del jutge, el detingut va conduir de manera temerària, sota els efectes de l'alcohol, fins a xocar amb un gual, la qual cosa va provocar que perdés el control del vehicle i impactés contra un grup de persones que es trobaven en un lateral del Canal Olímpic.

En atropellar el grup, va matar un noi i va causar lesions a dues persones més, i a continuació va abandonar el lloc sense assistir els ferits.

Per al jutge, "no hi ha cap dubte de la seva participació en els fets com a autor", i tot i que es tracta d'uns fets d'extrema gravetat no considera necessària la presó provisional perquè no concorren les condicions necessàries. El jutge considera que amb les mesures cautelars acordades s'evita la possibilitat de reiteració delictiva i el risc de fugida, per la qual cosa no acorda l'ingrés a presó, tal com demanava la fiscalia.