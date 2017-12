Llibertat provisional per al mosso detingut per punxar rodes de camions a l'AP-7

El jutjat d'instrucció número 1 de Granollers ha acordat aquest divendres deixar en llibertat provisional l'agent dels Mossos d'Esquadra detingut per haver punxat rodes de camions a l'AP-7. El tribunal ha decidit, com a mesura cautelar, que l'agent comparegui puntualment al jutjat, que se li retiri el permís de conduir, que se l'inhabiliti per a l'exercici de la seva professió, que se li prohibeixi la sortida de l'Estat, que se li retiri el passaport i que se li intervingui el vehicle.

La causa està oberta pels presumptes delictes de danys, contra la seguretat viària i falsedat documental. El jutge va prorrogar fins a dos cops la detenció del mosso d'esquadra perquè faltava practicar unes diligències abans de prendre-li declaració. L'home estava de baixa mèdica des del setembre i la divisió d'afers interns dels Mossos li ha obert un expedient disciplinari; de moment se l'ha suspès de les seves funcions com a mesura cautelar.

L'agent, de 51 anys i veí de Montmeló, hauria actuat sol i de manera premeditada. L'1 de desembre entre una desena i una quinzena de camions van quedar atrapats al carril dret de l'AP-7 quan se'ls van rebentar les rodes a tots. En aquell moment, la policia va pensar que havia sigut un accident; però el 5 de desembre es van repetir els fets, i aleshores van resultar afectats una trentena de vehicles. Els Mossos van detenir l'home aquesta setmana com a sospitós d'haver sabotejat les desenes de camions provocant la punxada de rodes massiva.