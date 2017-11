Lluís Molina, cap de guàrdia el 17-A: "Què més pots demanar a una feina que et permet tenir cura dels altres?"

L'Hospital del Mar va ser l'hospital que més víctimes de l'atemptat del 17 d'agost va atendre. Ara que es compleixen tres mesos dels atemptats de Barcelona i Cambrils, el centre ha homenatjat amb un emotiu vídeo els professionals que van atendre els ferits.

Tots destaquen la solidaritat d’aquell dia, la feina d'equip que es va fer i el vincle que es va crear entre treballadors i famílies. El cap de servei de la unitat de cures intensives (UCI) explica que se sent “molt orgullós” de la resposta dels professionals de l’Hospital del Mar: “A part dels que treballaven, va venir molta gent i tothom va saber fer espontàniament el que tocava”.

A Joan Ramon Masclans l’atemptat el va agafar de vacances. Estava entrant a Barcelona després de passar uns dies fora. Tan bon punt va haver deixat les maletes a casa se’n va anar a l’hospital. L’Hospital del Mar, el que hi ha més a prop de la Rambla, va ser el que va rebre més ferits i més greus. El centre va activar el pla d’actuació en cas d’accident amb múltiples víctimes.

Mariona Bonet, pediatra, destaca "la gratitud que neix dels pitjors moments", i Lluís Molina, cap de guàrdia el 17-A i cardiòleg, assegura que per a ell la seva feina "no té preu": "Què més pots demanar a una feina que et permet tenir cura dels altres?".

El personal d'urgències aquell dia "es va multiplicar per quatre". "Vam tenir una allau de solidaritat", diu Xavier Canari, cap de la unitat d'infermeria d'urgències del torn de tarda, en el vídeo, realitzat en col·laboració amb Lavínia.

La millor resposta sanitària

Els atemptats de Barcelona i Cambrils del 17 d’agost van provocar 16 morts i més de 130 ferits. En una hora i cinquanta minuts tots els ferits estaven hospitalitzats, una de les millors respostes sanitàries a un atemptat terrorista. L’Hospital del Mar va ser el que més ferits i de més greus va rebre. “Vam atendre vuit ferits crítics, que van arribar força ràpid. El paper del SEM i del centre de coordinació va ser fonamental per guanyar temps”, explica Joan Ramon Masclans, cap de l’UCI de l’Hospital del Mar.

A banda de la rapidesa, van ser claus l’experiència i el triatge dels malalts, perquè una correcta identificació de la gravetat de les ferides permet enviar el pacient al centre sanitari idoni. Els hospitals no es van col·lapsar. Els ferits es van distribuir entre diversos centres. L’Hospital del Mar va ser el que va rebre més ferits, 22. També en van rebre l’Hospital Clínic, l’Hospital de Sant Pau i el de la Vall d’Hebron, entre altres. Els menys greus van anar als hospitals de la segona corona, més allunyats del lloc de l’atemptat.

540x306 El triatge dels ferits, clau per evitar més morts / FRANCESC MELCION El triatge dels ferits, clau per evitar més morts / FRANCESC MELCION

Els hospitals van activar el pla d’actuació en cas d’accident amb múltiples víctimes. L’Hospital de la Vall d’Hebron feia dos mesos que havia fet un simulacre de catàstrofe, i el del Mar feia poc que havia organitzat una jornada sobre com actuar en situacions com aquestes, en la qual van convidar un dels professionals que van participar en l’atenció a les víctimes de l’atemptat a la sala Bataclan de París. Tots els hospitals van bloquejar quiròfans -al Mar es van operar dues extremitats d’un pacient simultàniament- i es van alliberar llits a l’UCI, així com plantes senceres. En un primer moment, de fet, els hospitals preveien que els arribarien més pacients. “Les víctimes mortals van ser menys de les que es podien esperar. Les primeres dades no me les creia: em pensava que hi hauria moltes més víctimes”, admet Masclans. De fet, fins ben entrada la nit van estar preparats per si hi havia un segon atemptat.

Divendres es compliran tres mesos dels atemptats a la Rambla i Cambrils.