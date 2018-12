Lluitar contra la sida amb imatges i missatges

A Barcelona també va haver-hi una branca de l’organització nord-americana d’activistes contra la sida Act Up. Mentre que als Estats Units els activistes van criticar Ronald Reagan amb molta duresa, els seus homòlegs catalans van denunciar l’actitud de Jordi Pujol davant la pandèmia. En un full volant datat del 1991 retreien al president que no hagués fet cap declaració pública sobre la sida malgrat que les autoritats sanitàries havien calculat que més de 400 persones moririen per les complicacions de la malaltia abans que acabés l’any. No és casual recordar ara aquesta història: el full volant es pot veure al Centre d’Estudis i Documentació del Macba, dins l’exposició Anarxiu sida de l’Equipo Re, format pels comissaris i investigadors Aimar Arriola, Nancy Garín i Linda Valdés. A més de Pujol, la reconstrucció del Liceu va provocar protestes d’Act Up Barcelona: en un altre full volant denunciaven que una butaca del teatre costava el mateix que 16 ciutadans seropositius.

Com indica el mateix nom del projecte, Anarxiu sida no és un arxiu convencional, sinó que Aimar Arriola, Nancy Garín i Linda Valdés busquen els materials que necessiten quan han de fer una presentació del projecte. “La necessitat de preservar la memòria cultural de la sida va sorgir l’any 1996, perquè moltes organitzacions arreu del món van deixar de rebre recursos públics perquè la prevenció ja estava institucionalitzada i moltes van haver de deixar els seus espais”, explica Arriola. Aquests fets van provocar una presa de consciència del valor històric que podien tenir aquells materials. “Fins aleshores no tenien consciència d’arxiu perquè pensaven que els materials els havien de fer servir al moment”, diu Arriola. A més, la mostra també inclou algunes obres d’art i un suro i una taula oberts a la participació de la ciutadania i organitzacions. “Volíem problematitzar com s’exposa un arxiu en un museu”, diu Nancy Garín.

La crisi de la sida a Xile

Nancy Garín és xilena i, en paral·lel a les seves investigacions sobre Barcelona, l’Equipo Re també ha seleccionat exemples de l’impacte cultural de la sida a Xile, i ho posen en diàleg amb la capital catalana en els termes dels efectes de les “polítiques del cos” en els “laboratoris neoliberals” que van representar l’Amèrica Llatina i Espanya, on es van celebrar en aquell moment els grans esdeveniments dels Jocs Olímpics i l’Expo 92. “Hi havia un buit en la narració del que havia passat en aquests suds geopolítics ”, explica Garín.

Act Up és el primer dels tres casos d’estudi de la mostra: la vida atzarosa del mural de Keith Haring Tots junts podem parar la sida, actualment reconstruït a la part posterior del Macba, agafarà el relleu d’Act Up Barcelona el 14 de gener, i el projecte finalitzarà amb el paper que l’heroïna va jugar en la pandèmia. L’exposició estarà oberta al Macba fins al 22 d’abril.