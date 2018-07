“Lluitaré per ser xef ”

La cafeteria Marticoffee no només serveix esmorzars. Darrere la barra i entre els fogons d’aquest nou establiment del districte d’Horta-Guinardó de Barcelona, joves d’entre 16 i 21 anys en risc d’exclusió social reben formació d’hostaleria. Quatre nois, un cuiner i tres cambrers tenen la seva primera experiència de treball gràcies al Centre Juvenil Martí Codolar i a la Fundació Jovent dels Salesians de Sant Jordi, una entitat sense afany de lucre de formació per a persones en situació de vulnerabilitat.

“Hi ha molts nois perduts, que no saben què volen fer amb la seva vida. Aquesta és una oportunitat per seguir endavant, per créixer com a persona i llaurar-se un futur”, explica l’Óscar Quiroz, un dels joves treballadors de la cafeteria. A través de cursos prelaborals per ser cambrers i ajudants de cuina, i de programes de formació i inserció de personal de cuina i domòtica, els joves fan pràctiques en un entorn laboral local i amb l’acompanyament continu de formadors. “Veient el que fan, m’adono que vull ser educador de cuina i ajudar els nois a reprendre els seus estudis”, diu l’Óscar amb seguretat.

La iniciativa, que ha comptat amb l’estreta col·laboració de BCN Formació Professional -de l’Ajuntament de Barcelona-, pretén animar adolescents de barris com el Carmel o Montbau a formar-se en l’hostaleria. Raúl Lerones, director de la plataforma d’educació social Martí Codolar, lamenta que la contractació de joves amb aquest perfil, eminentment d’origen estranger, amb càrregues familiars i dificultats econòmiques i sense estudis secundaris obligatoris, sigui molt residual entre l’empresariat ordinari.

“La majoria viuen sols o tenen algun fill o estan al carrer. Venen molt desmotivats i els cal confiança per explotar el seu potencial”, remarca la directora de la cafeteria, Marta Pruna. Posa com a exemple el David García, treballador a Marticoffee. Va arribar fa cinc anys al centre sense saber com funcionava un forn. Ara, que en té 26 i és cuiner a l’hotel Four Points, vol ser l’empenta per a altres nois. “Vull retornar el favor que em van fer a la fundació. Lluitaré per ser xef i vull que aquesta canalla també prepari el seu futur”, assegura.

A més, Marticoffee serà un racó ecològic i lliure de malbaratament d’aliments, ja que el menjar sobrant de la cafeteria es destinarà a menjadors socials del barri per oferir àpats solidaris i equilibrats als veïns més necessitats.