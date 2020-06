Llum verda al pla de Colau i ERC per fer habitatge públic a Gràcia

Després d'haver pactat amb ERC el pla per construir habitatge públic al barri de Gràcia, el govern d'Ada Colau no ha tingut problemes avui per superar el tràmit del ple i desencallar el projecte per desafectar 1 5 edificis (91 habitatges) que, segons el pla general metropolità (PGM) del 1976, havien d'anar a terra per permetre la prolongació de la rambla del Prat . El mandat passat, el govern dels comuns va topar amb l'oposició dels veïns que denunciaven que la proposta, que ara projecta 30 pisos de protecció oficial i 35 pisos dotacionals, destruïa un interior d'illa amb un plataner centenari i enderrocava el taller Vallmitjana, al carrer Astúries, per on, com ha posat en valor el teixit veïnal, hi passaven habitualment artistes com ara Pablo Picasso o Pablo Gargallo.

Després dels canvis negociats amb ERC, el projecte indulta el taller però hi obre un pas en planta baixa per fer que el carrer de l'Àngel deixi de ser un cul de sac i quedi connectat a Astúries. I, també, redueix el nombre de pisos que s'havien de construir al mateix carrer de l'Àngel, que passen de 18 a 9.

La plataforma Protegim l'Interior d'Illa, però, ha denunciat aquests dies que, tot i els canvis introduïts, es destrueix part del taller i no es garanteix la viabilitat del plataner, i ha demanat introduir més modificacions a la proposta. Per al govern municipal i ERC, un dels punts innegociables era l'obertura del carrer de l'Àngel i reiteren que el nou bloc de pisos garanteix que es mantindrà l'arbre. La manca de consens amb els veïns ha fet que avui el gruix de grups hagin optat per l'abstenció. La proposta ha anat endavant amb els vots de comuns, socialistes i republicans.

"És una modificació històrica i necessària", ha remarcat la responsable d'Urbanisme, Janet Sanz, que ha posat en valor que el projecte de prolongar la rambla del Prat respon a la voluntat pròpia d'altres èpoques de tenir grans avingudes creuant tot el teixit dels barris. També des d'ERC, el regidor Max Zañartu ha defensat que el pla que ara es modifica era "fill del desenvolupisme" i que amb el canvi actual respon millor a les necessitats del barri, amb la construcció d'habitatge públic i la protecció del patrimoni. El pla preveu, també, l'ampliació de la zona verda a la plaça d’Anna Frank, on es projecta un bloc de 13 habitatges i equipament i permet una reserva de sòl al carrer Jaén, que és on s'han d'aixecar els 35 pisos dotacionals pensants per a col·lectius com ara persones grans o joves.

El grup més crític amb el pla ha sigut Junts per Catalunya, que hi ha votat en contra, i que ha assegurat compartir "la lluita i els anhels" dels veïns que demanaven mantenir tot el taller Vallmitjana.