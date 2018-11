Localitzen el cadàver d'un home al pantà de Boadella amb pedres lligades al cos i senyals de violència

Dos pescadors han localitzat aquest dissabte al migdia el cos sense vida d'un home d'uns 50 anys al pantà de Darnius-Boadella (Alt Empordà). El cadàver ha aparegut mig submergit, amb senyals de violència i amb pedres lligades en diverses parts del cos. Els Mossos d'Esquadra investiguen ara les possibles causes de la mort i tot apunta que podria tractar-se d'un homicidi. Els fets han passat aquest migdia quan dos pescadors han vist el cos a dins l'aigua. De seguida han avisat la policia, que hi ha desplaçat diverses patrulles de seguretat ciutadana. Fins al lloc dels fets també hi ha anat l'helicòpter dels Mossos d'Esquadra i els investigadors, que continuen a la zona per esclarir les causes del succés.