Localitzen inconscient en un marge l'exciclista professional holandès desaparegut a les Gavarres

Els equips de recerca han localitzat inconscient l'exciclista professional holandès que havia desaparegut mentre s'entrenava per les Gavarres. L'han trobat en un marge de la GI-660, la carretera que uneix Calonge amb la Bisbal d'Empordà (coneguda com la Ganga). L'esportista es trobava en una zona boscosa a tocar del quilòmetre 11,5. Precisament, a poca distància d'on se l'havia vist aquest matí per última vegada, i on Mossos d'Esquadra, bombers i policies locals han començat a buscar-lo. L'exciclista professional, Steven de Jongh, tot i estar inconscient, manté les constants vitals. S'ha activat una ambulància perquè el traslladi fins a un centre hospitalari. De Jongh, de 44 anys, és l'actual director esportiu de l'equip Trek.

Els Mossos d'Esquadra, segons ha informat la Cadena SER, investiga si el ciclista va ser atropellat per un conductor que, posteriorment, l'hauria deixat inconscient en un cantó de la carretera i s'hauria fugat.

Companys ciclistes de Girona. El director de Trek Steven de Jongh está desaparegut desde aquest matí, quan va sortir en bici de carretera. L'ultima signal de Strava es a la GI-660, de la Bisbal a Calonge, prop a Sant Pol. A veure si li trobem. pic.twitter.com/mhFJXOf68Y — edwin winkels (@edwinwinkels) 15 d’octubre de 2018

Amics i coneguts de l'esportista havien avisat de la seva desaparició per ajudar en la recerca.