L’ocupació contra els narcopisos divideix els veïns

Si la unió fa la força, els veïns del Raval s’han afeblit en les últimes setmanes. El passat mes de juliol, arran d’un article publicat pel diari ARA, alguns veïns del Raval van descobrir que els carrers del seu entorn estaven patint els mateixos problemes que ells. Adonar-se que el seu no era un conflicte aïllat va ajudar molts afectats a acumular prou valor per sortir al carrer a fer cassolades contra els traficants. Els veïns es van adonar que compartint la lluita eren més forts. Però aquest escenari d’unitat s’ha trencat.

Una part dels veïns d’Acció Raval, la primera entitat que va reclamar solucions per a aquest problema, va decidir començar a ocupar els pisos dels narcotraficants quan aquests n’eren expulsats. Ja hi ha tres famílies del Raval vivint en pisos que havien servit per vendre droga, dos al carrer Vistalegre i un altre a Riereta. “Quan els traficants volen tornar a entrar, ens posem davant de la porta i no els deixem passar -explica l’Ángel, membre de l’entitat-. Tapiar és una de les solucions, però alliberar els pisos és millor perquè els traficants no poden tornar a entrar i, a més, dones un ús al pis”, justifica. Una de les veïnes que ocupa un dels pisos on es venia droga és la Tere Martínez. Durant els primers dies encara rebia visites de drogoaddictes que venien a comprar-hi, però després de repetir que en aquell pis ja no es venia droga, van deixar de molestar-la.

L’ocupació dels pisos dels traficants, però, no ha agradat a tothom. L’associació Illa RPR, que representa els afectats dels carrers Robadors, Picalquers i Roig, s’ha anat allunyant d’Acció Raval. El seu portaveu, el Carlos, adverteix que “no es pot garantir la seguretat de les famílies que entren als pisos”. “L’ocupació no ens sembla la millor opció per combatre els narcopisos”, considera. Per si no hi hagués prou tensió, els partits polítics de l’Ajuntament semblen haver iniciat una cursa per veure qui defensa més els drets d’aquests veïns. Aquesta entitat ha donat suport recentment a una proposta que Ciutadans presentarà al Congrés dels Diputats per demanar que s’agilitzin les desocupacions i es pugui garantir l’anonimat dels denunciants.

Des d’Acció Raval, en canvi, denuncien que els principals responsables són els bancs i grans propietaris que tenen pisos buits, i denuncien que darrere de tot aquest conflicte hi ha un procés de gentrificació. Acció Raval i Acció Reina Amàlia van emetre un comunicat per “desmarcar-se de l’estratègia adoptada per alguns grups en la manera com estan visibilitzant la problemàtica i en la recerca del favor de partits polítics molt concrets”. De d’aquesta entitat, que com Illa RPR es defineix com a “no política”, temen que el partidisme compliqui encara més una solució que ja és per ella mateixa prou complexa, perquè afecta des dels propietaris fins a la Generalitat, passant també per l’Ajuntament.

Un ple centrat en la droga

El ple que celebrarà demà l’Ajuntament de Barcelona se centrarà en aquesta polèmica. PSC, Ciutadans i ERC presenten diferents propostes, que van des de reprovar l’alcaldessa fins a demanar més recursos per a aquest conflicte. L’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, es va reunir ahir per sorpresa, i sense convocar els mitjans de comunicació, amb els veïns afectats durant dues hores i mitja. L’alcaldessa va demanar “confiança” als representants veïnals, va assegurar que s’està fent “molta feina visible i invisible” i que, sense el govern de la Generalitat, encara és més difícil solucionar aquest problema.