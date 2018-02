L’ombra del macroprostíbul plana sobre Mataró

El prostíbul més gran de l’Estat s’havia de començar a construir a Mataró el 12 de febrer, però les obres encara no s’han iniciat. El promotor, Josep Maria Colomer, assegura que no se n’ha desdit, mentre que l’Ajuntament insisteix que no l’autoritzarà. És un nou capítol de l’enfrontament iniciat el 2010, quan Colomer va projectar dos prostíbuls. Ara diu que tornarà a recórrer a la via judicial i a l’administrativa per tirar endavant el primer, però no dona més detalls. “Seria com jugar a cartes i ensenyar-les”, diu mentre passeja pel polígon de les Hortes del Camí Ral del barri del Pla d’en Boet. El Showgirls Chocolate Night Club tindria 4.000 metres quadrats, 50 habitacions i requeriria una inversió de 25 milions d’euros.

Ara els terrenys són només un solar, tot i que Colomer té en vigor una llicència d’activitats, tal com ha reconegut el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Tot i això, el focus de conflicte entre promotor i consistori és el permís d’obres. Colomer defensa que és vigent, mentre que el govern municipal ho nega. Si el promotor en demanés una de nova, l’Ajuntament no podria atorgar-li perquè l’entrega de llicències al polígon està suspesa fins al juliol. A més, el consistori vol canviar els usos de la zona per evitar que el prostíbul s’hi pugui instal·lar un cop aixecada la moratòria. Si és necessari, la suspensió de llicències es pot prorrogar un any. El primer intent de canviar les ordenances per barrar el pas al projecte va ser frenat pel Tribunal Suprem l’any passat.

Rebuig veïnal i feminista

“És un macroprostíbul i no el volem a Mataró. Hem vist els perjudicis que provoquen en altres pobles”, explica l’alcalde, David Bote. Tots els grups municipals comparteixen el rebuig de Bote, així com els veïns del Pla d’en Boet i diversos col·lectius feministes. “No estem a favor de la prostitució com a negoci ni del tipus de turisme que pot portar un macroprostíbul. Passaria el mateix que a la Jonquera”, argumenta la presidenta de l’Associació de Veïns, Remei Merchán. La presidenta avança que si el consistori no se’n surt recorreran “a les mobilitzacions i l’acció directa”. Una decisió que tindria el suport del Teixit de Dones de Mataró. “Pensem que la prostitució s’hauria d’abolir. Si Colomer tira endavant el prostíbul, ens mobilitzarem”, diu la seva portaveu, Anna Garcia.

“Preocupa que només faci lleig”

Per la seva banda, Maresme Feminista també mostra rebuig al prostíbul, però critica l’oposició al projecte basada en el “moralisme”. “El treball sexual molesta i molts cops només preocupa que faci lleig”, afirma la membre del col·lectiu Ainara Odriozola, que no considera els prostíbuls com el millor entorn per al treball sexual. “Allà les prostitutes no tenen la capacitat de decisió que podrien tenir en altres espais”, defensa, alhora que demana obrir el debat sobre la prostitució més enllà de l’abolicionisme.

Mentre el debat continua, Colomer insisteix que tirarà endavant el seu polèmic negoci. Explica que un cop comencin les obres el prostíbul podrà obrir al cap de 18 mesos i exigirà a les prostitutes que hi treballin que estiguin donades d’alta a la Seguretat Social com a autònomes. Aquestes són les cartes que el promotor ensenya de moment. Queda per veure si té una bona mà per aconseguir el seu objectiu o va de farol.