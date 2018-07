Londres i Barcelona demanen ajuda contra l’especulació

L’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha engegat una gira internacional per fer pressió i obtenir suport per demanar als estats que atorguin més recursos i competències als ajuntaments per lluitar contra els problemes de l’accés a l’habitatge. La primera parada va ser ahir a Londres, on es va reunir amb el seu homòleg londinenc, Sadiq Khan. Tots dos van acordar una declaració internacional de grans ciutats per demanar amb urgència als estats que ajudin a combatre la gentrificació. Segons reclamen els dos alcaldes, les ciutats necessiten més recursos per poder oferir més habitatge assequible i protegir els drets dels veïns davant els increments abusius del preu del lloguer. Aquest fenomen és global a les grans ciutats occidentals.

Colau continuarà la gira l’11 de juliol, quan està previst que visiti l’alcaldessa de París, Anne Hidalgo. En paral·lel, a través de CGLU, la xarxa de ciutats més important del món, s’està treballant per compartir aquesta declaració amb altres grans ciutats mundials. Un cop aconseguit el màxim suport a aquesta aliança global, Colau presentarà la declaració a les Nacions Unides el 16 de juliol, en una cimera de grans ciutats amb representants dels estats membres de l’organització mundial. El text de la declaració encara no s’ha fet públic però passaria per reclamar als estats que cedeixin “més poder” a les ciutats en la lluita contra l’especulació immobiliària.

Sadiq Khan va confirmar la seva adhesió a la “declaració de grans ciutats” i també el seu “total suport” a la política d’acollida migratòria que defensa el consistori barceloní. En aquest sentit, Colau va aprofitar l’avinentesa per reclamar al govern espanyol “fer arribar a les ciutats” els “centenars de milions d’euros” que rep per a polítiques migratòries i d’acollida, perquè “és on està arribant la gent”.

Colau va criticar que “hi ha fons disponibles de la Unió Europea que no s’estan destinant a la finalitat prevista”. I, en aquest sentit, va demanar a l’executiu de Pedro Sánchez “recuperar el fons de 200 milions d’euros de la UE que va retallar de la llei d’estrangeria el govern del PP”.