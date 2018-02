L'oposició força Colau a celebrar un ple sobre els narcopisos del Raval

Els narcopisos ha estat un dels temes centrals del ple d'aquest divendres. Els grups de l'oposició, que han reprovat l'actuació del govern municipal en aquest àmbit, han presentat tres propostes diferents amb línies d'actuació i crítiques a l'equip de Colau. A instàncies del PSC, per exemple, se celebrarà un ple extraordinari per abordar la situació a Ciutat Vella. PDECat, Cs, ERC, PP i el regidor de Demòcrates han donat suport a la proposta socialista, que ha aglutinat el nombre de signatures de regidors necessari per poder forçar el govern a fer aquesta convocatòria. El text socialista també "constata el fracàs" de l'equip d'Ada Colau en l'abordatge d'aquest problema al barri del Raval i demana a l'alcaldessa que assumeixi el seu lideratge en matèria de seguretat.

El ple també ha donat llum verda a una proposta de Cs que insta el govern a negociar amb els propietaris d'edificis buits del barri a destinar-los a habitatge social i que la gestió d'aquests espais recaigui en entitats socials. Cs, en la seva intervenció, ha demanat a l'alcaldessa que "rectifiqui" i que, a més d'asseure's a parlar amb els veïns – com va fer dimecres–, passi a l'acció. El text que ha presentat ERC i que també ha rebut prou suports per anar endavant demana activar un protocol d'intervenció en els habitatges ocupats il·legalment amb mesures de seguretat i atenció social i destinar recursos a aplicar mesures d'urgència per garantir la convivència veïnal, entre les quals destaca l'acompanyament mèdic i social de les persones drogodependents. Els republicans han demanat al govern que "no carregui" sobre les espatlles dels veïns la solució del conflicte i que "passi a l'acció" amb mesures concretes com incrementar la presència policial o gestionar les propietats municipals per evitar que algú les ocupi, com va passar al número 1 del carrer Sant Ramon.

Barcelona en Comú s'ha sumat a les propostes de Cs i ERC, però no a la del PSC. El govern ha acusat els socialistes de no fer propostes amb to constructiu i buscar només el desgast. I el primer tinent d'alcalde, Gerardo Pisarello, que no tenia torn per intervenir, ha demanat la paraula de forma excepcional per dirigir-se al cap de files del PSC, Jaume Collboni, i criticar que "algú que s'anomena d'esquerres" faci servir l'expressió "narcobarris". "Vostès tenen de socialista el que jo tinc d'escandinau", els ha recriminat després que Collboni hagi tret pit dels pisos públics que es van construir durant el mandat de Jordi Hereu i que Pisarello li hagi rebatut que eren majoritàriament pisos de propietat i no de lloguer i que s'han "privatitzat". Collboni ha criticat "manca de rumb" a Ciutat Vella i el retorn d'"imatges preolímpiques" que ja es consideraven superades.

"Han perdut el Raval i ho han fet solets", ha criticat en nom del PDECat la regidora Mercè Homs, que en el mandat anterior s'ocupava de Ciutat Vella. Homs ha acusat Colau de no tenir projecte i d'anar amb una "palangana recollint pífies". El PP ha coincidit que la situació "s'ha escapat de les mans" del govern. I la CUP ha lamentat la "simplificació" dels discursos.

En nom del govern, la regidora de Ciutat Vella, Gala Pin, ha assegurat que el problema dels narcopisps preocupa el govern: "La venda de droga al Raval no és un problema nou però està en una situació molt preocupant". La regidora ha defensat que el seu govern ja ha posat en marxa un pla de xoc i que s'han augmentat les hores de patrullatge d'agents de la Guàrdia Urbana la zona.