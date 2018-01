L’oposició acusa Colau de fracassar en matèria d’habitatge

En una setmana clau per al mapa de relacions a l’Ajuntament de Barcelona -BComú podria segellar divendres un acord pressupostari que impliqui ERC i el PDECat-, els grups de l’oposició es van agafar ahir al tema estrella de la campanya electoral de l’alcaldessa Ada Colau, la defensa del dret a l’habitatge, per carregar durament contra el seu mandat i criticar que la situació no ha millorat des que l’activista és alcaldessa. L’habitatge, i més concretament la defensa dels llogaters i la lluita contra l’expulsió dels veïns, va ser un dels dos punts forts de la conferència que Colau va fer dilluns davant la premsa. Va anunciar que treballen en una modificació normativa perquè els grans propietaris que vulguin rehabilitar un edifici hagin de garantir que hi mantindran els llogaters. L’altre gran anunci va ser força més allunyat del discurs que feia Colau abans d’arribar a l’alcaldia, ja que el govern municipal vol aprofitar, precisament, el Mobile World Congress per llançar una campanya de projecció de Barcelona i donar imatge de normalitat després de mesos marcats per la convulsió política i els atemptats.

La setmana, si es té en compte l’optimisme de Colau en les negociacions i les concessions que el govern municipal ja ha fet a l’oposició en àmbits com el tramvia o la tarifació social de les escoles bressol, pot acabar amb un pacte de pressupostos que, gràcies a les abstencions del PDECat, ERC, el PSC i el regidor no adscrit, eviti a Colau el tràngol de tornar a passar per una qüestió de confiança. Però els grups de l’oposició no estan disposats a regalar al govern un balanç triomfalista de la seva gestió.

El portaveu del PDECat, Jaume Ciurana, va acusar ahir Colau d’haver perdut tota la “frescor” i representar “una gran decepció per a molta gent”. “¿On és el projecte transformador que volia per a Barcelona?”, es va preguntar. Per al PDECat, l’exemple més clar d’aquest suposat “fracàs” és, precisament, el de l’habitatge. Ciurana va comparar la mesura que va presentar dilluns l’alcaldessa per evitar que les rehabilitacions comportin buidatge de veïns amb la que va llançar a principis de mandat per permetre convertir pisos turístics il·legals en pisos socials, que, com va remarcar el líder sobiranista, no va seduir cap interessat: “Són mesures ben intencionades, però amb una incidència real sobre la gent molt escassa”.

Un altre dels actors clau en la negociació pressupostària, el PSC, va acusar Colau de firmar una conferència “superficial i allunyada dels problemes reals de la ciutat”. Per a la portaveu socialista, Carmen Andrés, l’alcaldessa ha passat “de la indignació a la impotència” en el tema de l’habitatge i va aventurar que això es traduirà en “frustració” perquè BComú “s’havia compromès a resoldre aquesta problemàtica”.

Per la seva banda, Cs no té previst fer cap concessió al govern municipal en la negociació del pressupost i reitera que el pacte ja està tancat perquè els comuns es van abstenir en la votació de la mesa del Parlament “a canvi” que ERC i PDECat fessin el mateix a l’Ajuntament. El partit taronja va lamentar la lentitud amb què s’assoleixen els èxits en el repte de multiplicar el nombre de pisos de lloguer social -Cs va donar suport al pla d’habitatge del govern, que preveu multiplicar per tres els pisos de lloguer social amb horitzó 2025- i va posar en dubte que l’última proposta del govern, la de condicionar les rehabilitacions a la no expulsió de veïns, no acabi comportant la degradació del parc d’habitatge de la ciutat.

També el PP, en el seu balanç de la conferència, va atacar l’alcaldessa acusant-la de “no tenir solució” per a problemes de la ciutat, com el dels lloguers. Colau va demanar dilluns més temps per visualitzar un canvi que no es pot fer en un sol mandat.

El govern, per mitjà del regidor d’Habitatge, Josep Maria Montaner, ja va sortir al pas de les crítiques a l’últim ple. Montaner va admetre que ells mateixos estan preocupats per la lentitud amb què s’assoleixen els objectius però va defensar que han multiplicat les ajudes a la rehabilitació i han diversificat els mecanismes per obtenir habitatges de protecció en règim de lloguer. “Estem segurs d’estar fent el que hem de fer”, va defensar.