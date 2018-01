L'oposició dilata l'aprovació dels pressupostos de Colau

Ningú no afluixa encara -com a mínim, en l'escenificació pública- en la negociació dels pressupostos de l'Ajuntament de Barcelona per a aquest 2018. Ja fa dies que el govern municipal negocia les abstencions de PDECat, ERC, PSC i el regidor no adscrit per poder aprovar els comptes sense que l'alcaldessa hagi de passar pel desgast d'una nova qüestió de confiança. En el marc de la negociació, els grups s'han anotat victòries importants, com la decisió de l'equip de Colau de retirar la partida pressupostària destinada a l'enllaç del tramvia -l'aportació econòmica a un dels projectes estrella de l'equip de Colau queda ara condicionada al fet que hi hagi entesa política per tirar-lo endavant- o l'anunci que es farà marxa enrere en la nova tarificació de les escoles bressol i es retornarà a una quota màxima de 290 euros. En la comissió que aquest divendres havia de dictaminar la proposta de comptes, però, els grups implicats en la negociació no s'han mostrat encara 100% confiats amb el govern i han demanat estirar els terminis fins al ple de divendres que ve abans de posicionar-se.

Només el PP ha votat clarament en contra de la proposta, tot i que tant PP com Cs i PSC han retret a Colau l'acostament a les forces sobiranistes i, en algun cas, han vinculat de manera clara la possible aprovació dels pressupostos a l'abstenció dels comuns que va permetre la formació de la mesa del Parlament. Els grups sobiranistes, però, han negat qualsevol "canvi de cromos" i han defensat que negocien per aconseguir la millor proposta possible per a la ciutat.

La regidora Monsterrat Ballarín, que fins al novembre formava part del govern, ha estat especialment crítica amb els seus exsocis i els ha acusat d'haver començat la "Colauvergència". Ha retret als comuns que no hagin tingut "cap problema" a guardar al calaix el projecte del tramvia. "S'empasaran les superilles? El Pla de Barris?", els ha retret després d'acusar-los d'haver "renunciat" als seus "principis". El govern municipal, al seu torn, ha recordat al socialistes que van votar a favor dels pressupostos quan formaven part del govern i ha acusat Ballarín de parlar ara des de la "rancúnia".

Tampoc ERC i PDECat han estalviat en crítiques, tot i mantenir la porta oberta a la negociació. En nom dels republicans, Alfred Bosch ha defensat que el seu grup no està satisfet ni amb la proposta de pressupostos ni amb l'actitud negociadora del govern -que, diu, ha trigat molts dies a acceptar reunir-se- i ha assegurat que, després d'estendre la mà a l'equip de Colau si expulsava els socialistes del govern -com va passar-, estan "decebuts" amb el tracte rebut.

Pel que fa al PDECat, la regidora Sònia Recasens ha demanat temps per confirmar els acords assolits amb el govern en el marc de la negociació pressupostària i ha lamentat el clima de "poca confiança" en què s'han produït. El regidor no adscrit, Gerard Ardanuy, que amb els números a la mà pot ser clau per aprovar els comptes, també ha fet avui una reserva de vot a l'espera de les negociacions de l'última setmana.

Cs i PP han coincidit a lamentar que l'escenari polític posterior al 21-D "condiciona" la negociació pressupostària municipal. I la CUP, al seu torn, ha criticat que no es faci prou incidència en la necessitat d'habitatge o que hagin "caigut de l'agenda del govern" els projecte de municipalització de serveis.

Si finalment es confirmessin les abstencions de PDECat, ERC, PSC i el regidor no adscrit, el capítol dels pressupostos del 2018 es tancarà en el ple de la setmana que ve. Si no hi ha entesa, Colau s'haurà de sotmetre a una altra qüestió de confiança.